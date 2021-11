NASA, misiune care "va lovi un asteroid"

O rachetă SpaceX, compania lui Elon Musk, va lansa miercuri dimineață, la primele ore ale dimineții, o misiune NASA menită să testeze tehnologii de apărare a planetei, prin lovirea intenționată a unui asteroid, relatează CNBC.

"Vom lovi un asteroid", a declarat Omar Baez, directorul principal al programului de lansare al NASA Launch Services Program, în timpul unei conferințe de presă. "Nu-mi vine să cred că facem asta"

Cunoscută sub numele de misiunea Double Asteroid Redirection Test (sau DART), agenția spațială încearcă să învețe "cum să devieze o amenințare care ar veni" spre Pământ, a declarat Thomas Zurbuchen, administratorul asociat al direcției pentru misiuni științifice a NASA.

"Fiți siguri, acea stâncă, în acest moment, nu reprezintă o amenințare", a spus el, citat de Mediafax.

Când ajunge racheta la asteroid

SpaceX va lansa DART cu o rachetă Falcon 9 de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, cu o fereastră de lansare care începe miercuri la ora 1:20 a.m. ET.

DART este o navă spațială de 610 kilograme care va petrece 10 luni călătorind spre o pereche de asteroizi, care poartă numele Didymos și Dimorphos. Laboratorul de fizică aplicată Johns Hopkins din Maryland a construit DART, în timp ce compania spațială Redwire a contribuit la navigația navei spațiale și la panourile solare care o vor alimenta.

Scopul misiunii este de a lovi cel mai mic dintre cei doi asteroizi, Dimorphos, cu nava spațială la o viteză de peste 24.000 de km pe oră și a vedea cum impactul modifică traiectoria asteroidului.

Misiunea DART costă NASA aproximativ 330 de milioane de dolari în total, SpaceX câștigând un contract de 69 de milioane de dolari în 2019 pentru lansare. Nu numai că este prima misiune de apărare planetară a NASA, dar DART reprezintă, de asemenea, prima misiune a SpaceX care lansează o navă spațială către un alt corp planetar.

"Aceasta este pur și simplu cea mai tare misiune. Vă mulțumim tuturor pentru că ați permis SpaceX să facă parte dintr-o misiune de apărare planetară cu adevărat importantă", a declarat Julianna Scheiman, directorul SpaceX pentru misiuni civile de sateliți, în timpul unei conferințe de presă.

SpaceX a testat racheta Falcon 9 vinerea trecută, în vederea pregătirii lansării.

Asteroidul ţintit, cât marea Piramidă din Giza

Asteroidul Dimorphos este de mărimea Marii Piramide din Giza, în timp ce asteroidul Didymos are un diametru mai mare decât înălțimea One World Trade Center din New York. După ce va ajunge la asteroizi și înainte de a se izbi de Dimorphos, nava spațială DART va lansa un mic satelit pentru a face fotografii ale impactului.

Chiar dacă misiunea testează o metodă de apărare planetară, Zurbuchen a subliniat că NASA nu are cunoștință de niciun risc pe termen scurt pentru Pământ. Există miliarde de asteroizi și comete care orbitează în jurul Soarelui, dar numai câteva au șanse să lovească Pământul într-o perioadă îndelungată de timp.

"Dintre toate obiectele din apropierea Pământului pe care le cunoaștem astăzi, niciunul nu reprezintă o amenințare în următorii 100 de ani", a spus Zurbuchen.