Mai multe site-uri și aplicații din lume au căzut

Marți mai multe website-uri și aplicații din lume au căzut, după ce rețeaua de livrare Fastly a avut o defecțiune majoră. Fastly are înregistrate pagini de media celebre, precum CNN, The Guardian, The New York Times, Le Monde, BBC, Financial Times, precum și platforma Reddit, dar și multe altele. Aceeași platformă mai susține conținutul livrat pe Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify și alte servicii asemănătoare, informează CNN.

Alte website-uri importante, precum Amazon, Target, dar și platforma guvernului britanica, gov.uk, nu funcționează nici la această oră. Probleme survin în urma unei întreruperi a funcționării a Fastly (FSLY), un serviciu de cloud.

„Continuăm să investigăm cauza problemei”, au comunicat cei de la Fastly pe o pagina oficială, care a continuat să funcționeze.

Problemă remediată în cursul dimineții

În cursul dimineții de marți întreruperea a cauzat căderea mai multor platforme de servicii, site-uri comerciale și guvernamentale. Problema a apărut în jurul orei 7 AM ET - în partea de est a continentului american. Fastly se ocupă cu îmbunătățirea timpilor de încărcare a site-urilor, a aplicațiilor și a platformelor și deține o imensă rețea globală de servere.

Astfel de probleme ale website-urilor sunt comune, mai ales la nivel individual și de regulă nu durează mult. Furnizorii de internet și serviciile de hosting sunt construite cu multiple sisteme de siguranță, care pot veni în sprijinul website-urile când anumite părți ale sistemului devin incapabile să își îndeplinească funcția.

O rețea de internet a căzut în 2020

În august 2020, CenturyLink, un furnizor de internet din SUA, care are ca scop menținerea funcționalității website-urilor a picat pentru aproape o zi întreagă. Atunci platforme precum Cloudflare, Hulu, PlayStation Network, Xbox Live, Feedly, Discord au raportat probleme cu conexiunea de internet. Când Cloudflare, o rețea asemănătoare cu Fastly, a căzut a luat determinat întreruperea funcționalității pentru mai multe site-uri de mare anver