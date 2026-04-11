Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028

„Ascultați, s-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta”, i-a spus Kamala Harris reverendului Al Sharpton, la convenția National Action Network de vineri, când acesta a întrebat-o dacă va candida din nou în 2028. „Vă țin la curent”, a adăugat ea în timp ce părăsea scena, încheind o apariție de aproximativ 40 de minute, presărată cu aplauze și ovații în picioare din partea participanților.

Fostul vicepreședinte a cochetat și anterior cu această idee, însă declarațiile de vineri au avut o semnificație aparte, fiind făcute în fața unui public format din legislatori afro-americani, lideri influenți și alegători, într-un context ce a părut a fi primul mare test pentru viitorii potențiali candidați democrați din 2028.

„Știu ce presupune această funcție și ce cere ea”, i-a mai spus Harris lui Sharpton, potrivit Politico.