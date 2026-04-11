DCNews Politica Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Data publicării: 11:16 11 Apr 2026

Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Autor: Mihai Ciobanu

kamala_harris_39963300 FOTO: Agerpres

Kamala Harris a oferit cel mai clar semnal de până acum că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2028.

„Ascultați, s-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta”, i-a spus Kamala Harris reverendului Al Sharpton, la convenția National Action Network de vineri, când acesta a întrebat-o dacă va candida din nou în 2028. „Vă țin la curent”, a adăugat ea în timp ce părăsea scena, încheind o apariție de aproximativ 40 de minute, presărată cu aplauze și ovații în picioare din partea participanților.

Fostul vicepreședinte a cochetat și anterior cu această idee, însă declarațiile de vineri au avut o semnificație aparte, fiind făcute în fața unui public format din legislatori afro-americani, lideri influenți și alegători, într-un context ce a părut a fi primul mare test pentru viitorii potențiali candidați democrați din 2028.

„Știu ce presupune această funcție și ce cere ea”, i-a mai spus Harris lui Sharpton, potrivit Politico.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Publicat acum 26 minute
Paștele 2026, marcat de scumpiri și bugete tot mai restrânse. Cât costă masa de sărbătoare
Publicat acum 42 minute
Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Lucrarea Românii în „A Treia Europă”, disponibilă și în format eBook
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 3 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 5 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
