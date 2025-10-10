Grindeanu a părăsit sala Congresului UDMR: Pare că vorbim limbi diferite. Chirieac: Nu a rupt coaliția. Gest inspirat

Congresul UDMR, organizat la Cluj, a debutat sub semnul controversei: la deschidere au fost intonate succesiv imnul României, imnul Ungariei şi, ulterior, imnul Ținutului Secuiesc, moment în care pe un ecran din sală a fost proiectat şi un steag asociat acestui așa-zis ținut. Amplasarea simbolurilor şi sincronizarea imaginii cu intonarea imnului au stârnit nemulţumiri.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în timpul intonării imnului. El a revenit abia după încheierea momentului şi, ulterior, a urcat la tribună pentru a ţine un discurs în faţa delegaţilor. Evenimentul marchează cea de-a 17-a reuniune a UDMR şi a adunat personalităţi politice importante. La congres au participat premierul Ilie Bolojan şi, ca invitat de seamă, premierul Ungariei, Viktor Orbán. Înainte de întâlnirile oficiale, Orbán a fost văzut joi seară la un restaurant din centrul Clujului, într-o atmosferă relaxată, acompaniat de muzică maghiară şi de un pahar de vin.

Unii critici au interpretat momentele muzicale drept încărcate politic, observând versuri precum „noi nu plecăm de aici” cântate în acea seară. Prezenţa acestor cântece a generat comentarii şi a alimentat disputa. Președintele României a fost și el invitat la congres, însă nu a mai ajuns la Cluj. La eveniment a fost trimis în schimb un consilier în locul său. Pe marginea incidentelor, analistul Bogdan Chirieac a intervenit la România TV pentru a comenta implicaţiile politice.

"Este un gest politic inspirat al unui lider român cu multă experiență politică"

„Este un gest politic inspirat al unui lider român cu multă experiență politică, ca să spunem așa. A ieșit din sală, nu a rupt relațiile, nu a jignit coaliția, nu a jignit UDMR-ul, a ieșit din sală la intonarea Ținutului Secuiesc. A fost un gest cu semnificație. Acum, fiind congres cu UDMR, și UDMR fiind un partid românesc, un partid din România, de ce a trebuit să se cânte și imnul Ungariei? De ce nu au cântat și imnul Uniunii Europene sau imnul Statelor Unite? Vorba aia, e partenerul strategic. Dacă tot era un concert de imnuri, puteau să cânte mai multe. Bun, oaspetele de onoare este premierul ungar, care nu este foarte bine văzut în Europa în acest moment.

"Cântecul acela în care se spune 'noi nu plecăm de aici' are și următorul vers..."

Pe mine nu m-a deranjat petrecerea la care a participat la Cluj. Adevărul e că la Cluj sunt acum foarte multe restaurante bune, cu atmosferă. Turismul a crescut foarte mult la Cluj grație primarului Emil Boc. Mai e ceva. Cântecul acela în care se spune „noi nu plecăm de aici” are și următorul vers, în care spune „decât atunci când proprietarul ne va da afară cu bâta”. Deci, e o altă semnificație în partea asta.

"Grindeanu a marcat pentru electoratul său. România nu are probleme etnice, ba chiar dimpotrivă"

Revenind la Sorin Grindeanu, acesta a marcat pentru electoratul său, care nu e puțin, că nu acceptă autonomia teritorială pe criterii etnice. E un concept promovat intens în anii ’90 și, deocamdată, pus la frigider. Înțelegem imnul Ungariei, pentru că e un oaspete de onoare aici. Totuși, Imnul Secuiesc putea să aștepte. Nu că ar fi vreo problemă. România nu are probleme etnice, ba chiar dimpotrivă, e un model pentru Europa. Nu ne deranjează că maghiarii țin la imnul secuiesc, foarte bine. Probabil că și alte regiuni din România au tradițiile lor, fără niciun fel de problemă.

Pe cine a pus în dificultate acest moment?

Totuși, semnificația politică a imnului, în acest moment, cu gestul lui Grindeanu, a pus în dificultate știți pe cine? Pe domnul Ilie Bolojan, care a rămas în sală. Dânsul, din Ardeal, bihorean, a rămas în sală ca să asculte imnul secuiesc, dar Grindeanu a ieșit. Cel afectat de acest gest nu a fost UDMR-ul, nu a fost Orban. Cel afectat politic a fost Ilie Bolojan. E greu, ca om politic, ca premier, dacă nu ai și rapiditate în decizie. Dacă nu a fost trecută în program intonarea imnului, trebuia să se ridice și el și să-l copieze.

"Nicușor Dan nu a mai venit. Poate că era într-o mini-vacanță cu rucsăcelul"

Pe de altă parte, domnul Nicușor Dan, președintele României, nu a mai venit. Probabil din comoditate, ori a avut altă activitate, cine știe. Poate că era într-o mini-vacanță cu rucsăcelul. În momentul de față e și zăpadă la munte, poate s-a dus pe acolo. Ce știu e că vacanțele lui Nicușor Dan nu sunt nici pe departe la fel de costisitoare ca vacanțele domnului Klaus Iohannis. La cum se mișcă lucrurile, o să începem să-l regretăm. Dacă nu de acum, în doi ani de zile o să începem să-l regretăm pe Klaus Iohannis.”, a explicat Bogdan Chirieac.