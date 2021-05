În cadrul interviului acordat jurnalistului Val Vâlcu, Ela Moraru a vorbit despre procesele de învățare automată sau machine learning care se află în spatele motorului de căutare Google și a performanțelor acestuia în limba română.

„Cred că putem să datorăm această evoluție zonei de machine learning, pentru că absolut toate produsele Google, în acest moment, absolut tot ce există, are în spate zonă de AI și machine learning, deci este o evoluție care poate fi pusă pe seama acestei îmbunătățiri”, a explicat Ela Moraru.

„Deci roboții între ei”, a completat Vâlcu.

„Nu știu dacă roboții e cea mai bună formulare, dar da!”, a afirmat aceasta.

Roboții, baza serviciilor Google

În privința ponderii forței de muncă provenită din România din cadrul companiei Google, Ela Moraru a afirmat că a întâlnit conaționali în majoritatea țărilor în care a fost: ”Am descoperit colegi (n.r. - români) în mai toate țările, în special în zona de development și ne unim”.

”Și ce fac ei dacă roboții se conectează singuri?”, a întrebat Val Vâlcu.

”Eu cred că se vor bucura. E o părere pe care îmi permit să o emit poate cu multe note personale, dar am citit în ultima perioadă despre acest subiect și e clar că există o viziune distopică și una utopică. Mie îmi place varianta de mijloc, nici că roboții preiau omenirea, nici că îi vom elimina pentru că nu o să îi folosim. Cred că calea de mijloc e cea în care educăm utilizatorii să înțeleagă ce înseamnă tehnologia, ce înseamnă inteligența artificială și aș vrea să vedem oportunitățile care vin și aș vrea eu să dăm un exemplu concret. Sunt foarte multe meserii care implică condiții de muncă periculoase, în mină, în petrol și gaze, sunt multe contexte de genul acesta. Un robot și aici mă refer și la partea de hardware și de software, poate suplini acest tip de muncă periculoasă. Sau zona de atribuții repetitive, care nu implică niciun fel de plus valoare, de inteligență sau de creativitate umană și atunci de ce nu ar putea fi lăsate în seama unui robot, care să analizeze date, de exemplu și să îmi ofere informațiile analizate. Aici intervine omul, cum l-aș vedea eu, cu o parte de plus, care nu e de acolo”, a explicat Ela Moraru.