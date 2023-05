Divergențe între Klaus Iohannis și Rareș Bogdan? Chirieac: Lumea constată brusc că împăratul e gol; este momentul plății

Semnele unui conflict între Rareș Bogdan și Klaus Iohannis au apărut tot mai evidente, mai ales în urma ultimului mesaj postat de europarlamentarul PNL, pe pagina de Facebook:

„Știați că, în Japonia, singurii care nu sunt obligați a se închina în fața împăratului sunt dascălii? Motivul e că japonezii susțin că fără dascăli nu pot exista împărați”.

„Este clar, mesajul îl are ca destinatar pe domnul Iohannis, care este și profesor, dar și împărat de 10 ani în România. Culmea este că, excelența sa, împăratul, nu are rezultate. Asta e problema mare din acest moment. Lumea constată brusc că împăratul e gol și că reformele pe care le așteptam cu toții nu au avut loc. Ratăm toate oportunitățile uriașe pe care le are țara noastră în acest moment (n.r. referire la războiul din Ucraina). Nefericirea unora se pare că e o oportunitate pentru alții, dar nu noi am provocat războiul din Ucraina.

În plus, mai avem sistemele ăstea profund nereformate. Deci în afară de instituțiile de forță care au primit bugete, pensii speciale și salarii, tot ce înseamnă sănătate și educație e jos, cumplit de jos, la nivelul unei țări subdezvoltate, din lumea a treia”, a declarat Bogdan Chirieac, la Antena 3-CNN.

Chirieac, despre crizele momentului: „Este momentul plății”

Referitor la crizele momentului - suprapunerea grevei profesorilor cu anunțul unor potențiale greve ale medicilor și polițiștilor - Bogdan Chirieac a declarat:

„Îmi vine în minte zicala aia românească veche - „cine seamănă vânt culege furtună”. Anii de implicare, inclusiv ai președintelui României, nota de plată pentru dezmățul bugetar, din ultimii ani de zile, toate acestea au un preț care se plătește acum. E un val de proteste în această primăvară, iar dacă PSD-ul va prelua conducerea țării, în toamnă vom avea revoluție pe străzi. E această așteptare ca PSD-ul să rezolve problemele, deși din 2019 partidul nu a mai oferit premierul, chiar dacă a câștigat alegerile din 2020. Au mai fost și premieri liberali care au îndatorat mult țara, excluși apoi din PNL, dar adevărul e că atunci a sărit enorm datoria publică a României. Deci este momentul plății”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News