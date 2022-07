”Am scris un articol LoRa WAN versus 5G, ca și dezvoltarea infrastructurii. LoRa WAN este mult mai dezvoltată pe zona de comunități inteligente, vorbim și de mediul urban și mediul rural la ora actuală, eu am cerut să ieșim din terminologia ”oraș inteligent”, ci ”comunități inteligente”, pentru că te adresezi în oferirea de servicii către cetățeni, indiferent unde sunt ei și să le oferi niște oportunități indiferent de mediu. Tocmai de la acel articol, un fond de investiții a venit spre mine și mi-au propus să creăm o subsidiară a RADIOCOM pe zona de dezvoltare a acestei rețele naționale pe care am propus-o, adică pe LoRa WAN, listarea ei la bursă și crearea unui IPO”, a explicat Dragoș Preda.

”LoRa WAN fiind un protocol de comunicații comparabil cu 5G?”, a întrebat gazda interviului, analistul politic Bogdan Chirieac.

”Este comparabil cu wireless-ul la nivel local. Propriu-zis el conectează toată această infrastructurăa internetului tuturor lucrurilor”, a răspuns Preda.

”Asta face și 5G-ul”, a intervenit Chirieac.

”Da, dar implementarea 5G este extrem de costisitoare, că aici au fost toate dezbaterile, 5G, 5G+, 6G, toate aceste infrastructuri la nivelul cărora se discută la nivel european la Bruxelles, este o infrastructură de comunicații industrială. Diferența față de 3G, 4G și LTE este că nu e doar user friendly, către utilizatorul final, ei se adresează dezvoltării industriilor, că vorbim de aeronautică, că vorbim de telemedicină, că vorbim de Big Data, ai nevoie de fiabilitate și de transport mare, masiv de date, în sensul acesta. Dacă nu ai nevoie de acest transport mare de date poți să folosești, și costurile de implementare sunt mult mai reduse, o infrastructură de tip LoRa WAN. Dacă ai nevoie de internetul tuturor lucrurilor și de conectarea acestor semnale care vin de la frigiderul inteligent, de la frigiderul inteligent și așa mai departe, nu ai nevoie de 5G”, a spus Preda.

”LoRa WAN cine îl dezvoltă?”, a întrebat Chirieac.

”Ca soluție tehnologică? Atât americanii, cât și companii din Europa”, a răspuns Preda.

Colaborare nouă în SUA. Discuții cu SpaceX a lui Elon Musk

”Sunt în prezent în Los Angeles, pentru o serie de reuniuni care urmăresc dezvoltarea parteneriatelor strategice ale RADIOCOM, cât și demararea unor colaborări noi, precum discuțiile demarate deja online cu SpaceX... toată lumea s-a bucurat că România dispune în prezent de serviciile acestei rețele dezvoltate de către Elon MUSK. Noi, la RADIOCOM căutăm să depășim profilul de utilizator și sa aducem in țara noastră o colaborare solidă în calitate de posibil parteneri ai SpaceX în regiune. Trebuie să precizez faptul că RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații) este singura entitate care dispune de două tipuri esențiale de infrastructură de comunicații, și aici mă refer la rețeaua de unde scurte, medii și lungi (AM, FM și US), cât și de infrastructura de la Centrul satelitar de la Cheia, dedicată comunicațiilor satelitare - unde avem un teleport pe care am reușit să îl punem pe harta rețelei internaționale a teleporturilor”, spunea Dragoș Preda, Director general al RADIOCOM, în intervenția în ultima conferință DCMedia Group despre digitalizare.

