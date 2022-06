Chirieac, scenariu pentru finalul războiului: Rusia, probabil, va cuceri Odesa și va veni la gurile Dunării și va începe negocierile

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre perspectiva prelungirii războiului pe o perioadă mai lungă de un an.

„Războiul se termină atunci când Vladimir Putin va considera că poate scăpa cu fața relativ curată în fața propriei nomenclaturi. Atunci se va termina războiul, când va înghiți suficient teritoriu ucrainean. Mai departe, adică menținerea acelui teritoriu, va fi mereu o provocare pentru Rusia. Și Germania nazistă a ocupat toată Europa, dar nu a putut să o mențină după cum bine știm cu toții.

Așadar, războiul se va termina după ce Vladimir Putin probabil va cuceri Odesa, va veni la gurile Dunării și, cu acest tezaur acumulat prin sângele copiilor ucraineni, va încerca să se așeze la masa de negocieri. Dacă va reuși o să vedem. Președintele Volodimir Zelenski nu acceptă lucrul acesta. Ucrainenii care au avut și ei pierderi uriașe – atât militare, dar mai ales civile – nu știu dacă vor accepta.

Din nefericire, războiul s-a prelungit mult mai mult decât estima toată lumea și am văzut acum opinia militarilor NATO de rang înalt, a celor activi, nu în retragere, că războiul ar putea dura multe luni de-acum încolo și chiar ani”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac la România TV.

Informația că români ar fi murit în război e propagandă ticăloasă, spune Chirieac

„Este o prostie a propagandei rusești. Au spus că au omorât 101 mercenari români... vă dați seama că dacă unul singur era ucis am fi aflat de la familia lui din România. La noi, presa e totuși liberă din punctul acesta de vedere. Am fi aflat poate de pe rețelele de socializare, e foarte greu să ascunzi așa ceva. E o propagandă ticăloasă, ținta fiind România, Polonia și Marea Britanie. Mai ales că Polonia a oferit mult sprijin militar, noi am oferit mai mult sprijin umanitar”, a conchis analistul.

Chirieac, despre declarațiile lui Hellvig

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Antena 3, unde a comentat declarațiile lui Eduard Hellvig privitoare la legile securității naționale (citește AICI):

„Mesajul este democratizarea, implementarea valorilor europene și euro-atlantice în serviciile de informații, iar mesajul cel mai pregnant e însăși apariția directorului SRI în fața publicului, la televiziune, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Nu l-ați mai văzut pe Eduard Hellvig, cel care a reușit să rupă protocoalele odioase între SRI și Înalta Curte de Casați și Justiție, printre multe altele. Faptul că a ieșit și a spus că va comenta doar după ce legiuitorul va analiza este un mesaj pentru toți cei care doresc în continuare, în România, securismul, că de asta a și spus securitate și securism. Este un demers unic al unui director SRI, cred că din spațiul euro-atlantic, care încearcă modernizarea acestor instituții, probabil în ciuda unei opoziții din interior. Mesajul cel mai pregnant este chiar apariția la televiziune a directorului SRI, asta după ce, în spațiul public, au fost date tot felul de aberații, prezentate drept legi ale securității“, a spus Bogdan Chirieac.

Mandatul directorului SRI, limitat la două mandate

„Domnul Hellvig spune că e nevoie de modernizare și echilibru pentru a ne îndepărta de comunism și mai spune că un director SRI trebuie să aibă cel mult două mandate. E asta una dintre căile prin care societatea românească se poate vindeca de acest securism?“, a întrebat jurnalista Nadina Câmpean.

„Este! Faptul că Eduard Hellvig anunță că directorul SRI poate avea cel mult două mandate este chiar sacrificiul propriu, ca să spun așa. Dânsul e director SRI, deci are un mandat, și să vedem dacă îl primește pe al doilea. Să vedem limitarea în timp a mandatului, lucru foarte important, fiindcă directorii SRI nu au mandat precizat în ani.

De asemenea, Eduard Hellvig a mai rostit sintagma „dezbaterea în legislativ“. Asta înseamnă valorizarea legislativului, adică a Parlamentului. Comisia de control a SRI e o poveste, în mod tradițional, de 30 și ceva de ani. În general, comisiile de control ale serviciilor nu controlează absolut nimic, după cum știm cu toții. Este o încercare de a forța reforma, inclusiv prin propriul său exemplu. Directorul SRI trebuie să aibă „cel mult“, a spus Hellvig, „două mandate“. (...) .

La un moment dat, războiul din Ucraina se va termina, lucrurile nu știu dacă se vor așeza, dar pericolul iminent care este acum la granițele României o să se diminueze. Legile astea ale securității trebuie să existe și peste 10, și peste 20 de ani, pentru că principala calitate a unei legi este să fie veche. Dacă este veche, înseamnă că este validată, nu are nevoie să fie schimbată. Hellvig face un gest politic, în acest moment, de mare profunzime și sper ca președintele să-l ajute în demersurile sale“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

