Chirieac: Primele 3 țări europene, de mână cu Klaus Iohannis, la Kiev. Când ne așteptam noi la așa ceva?

„Când ne așteptam noi ca Emmanuel Macron, Olaf Scholz al Germaniei și Mario Draghi al Italiei, împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, să meargă împreună la Kiev, pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski? Adică România, reprezentată de președintele Klaus Iohannis, este în această componentă. Primele 3 puteri europene, după ieșirea Marii Britanii, acestea sunt: Germania, Franța, Italia. Să pui și mica Românie, cu toate problemele ei, alături de ele este un gest, e o recunoaștere. Deci este din nou o oportunitate extraordinară pe care o are țara noastră și pe care, din experiență, îmi este foarte teamă că o va rata.”, a declarat Bogdan Chirieac la B1 TV.

„Guvernul nu are performanță, din toate punctele de vedere, inclusiv are această nebunie cu creșterea taxelor și impozitelor, tăierea facilităților pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru capitalul românesc, cum este reducerea limitei de impozit de 1% din cifra de afaceri, de la 1 milion la 500 de mii, dar și alte multe, multe lucruri.”

„Ce ar trebui să facă președintele Iohannis, că dânsul stăpânește lucrurile și guvernul, ar fi o analiză și o remaniere profundă a guvernului pentru a face lucrurile să funcționeze. Celelalte sisteme sunt pierdute acum cu mandatul său, adică sistemul de justiție este nefuncțional și administrația este neperformantă, nu cred că acestea mai pot fi reformate în doi ani și jumătate, poate cu următorul președinte, dacă ne va ajuta Dumnezeu să fie un om cu capul pe umeri.”, a continuat analistul.

„Dar în momentul acesta în care Macron și Iohannis se întâlnesc la Mihail Kogălniceanu, în care merg împreună la Kiev cu liderii Europei, e un moment care intră în cartea de istorie, fără doar și poate.”

„Vladimir Putin va privi totul cu o evidentă neplăcere aceste evenimente, față de România cel puțin, dar n-are importanță ce mai crede Vladimir Putin, oricum Emmanuel Macron are un canal de comunicare deschis, încă de la începutul războiului, cu liderul de la Kremlin. A fost criticat degeaba în opinia mea, Macron se dovedește un lider european, Franța are și președinția Uniunii Europene în acest moment, până la 1 iulie. Până la urmă l-au ținut pe Putin departe de butonul nuclear, în plus războiul din Ucraina, mai devreme sau mai târziu, va îngheța o dată cu cuceririle teritoriale pe care le săvârșește Putin cu prețul a sute de mii de morți, în Ucraina, inclusiv morți de ai săi, dar pentru Putin chiar nu contează viața umană.”, a mai spus politologul.

„Deci Rusia o să fie la fel de supărată, să știți, dar în același timp își dă seama că nici nu poate să facă cine știe ce gesturi către România. Primele 3 țări europene, de mână cu Klaus Iohannis, la Kiev- ce să mai spunem despre asta?”

Analistul politic a declarat și că vizita în Republica Moldova, a președintelui francez, reprezintă o înaltă realizare pentru Chișinău.

„Faptul că acesta merge și la Chișinău dă o înaltă recunoaștere Republicii Moldova, nici nu a mai fost vreun președinte francez la Chișinău până acum.”

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a fost primit oficial, miercuri dimineaţa, la Baza 'Mihail Kogălniceanu', de către şeful statului român, Klaus Iohannis.

Din delegaţia României prezentă la baza militară fac parte premierul Nicolae Ciucă şi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Cei doi preşedinţi vor avea convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, se vor întâlni cu militarii dislocaţi în Baza 'Mihail Kogălniceanu', iar la final vor susţine declaraţii comune de presă.

Preşedintele Emmanuel Macron a scris pe Twitter că războiul este o realitate în Ucraina, este la porţile României şi ameninţă întregul nostru continent,

”Războiul este o realitate în Ucraina. Este la porţile României şi ameninţă întregul nostru continent. La frontierele Uniunii noastre europene, pentru a preveni orice tentativă de destabilizare şi de agresiune împotriva Europei, implicarea forţelor noastre este fundamentală”, a scris Macron pe Twitter. El a distribuit şi o postare referitoare la desfăşurarea trupelor franceze pe Flancul estic al NATO.

Cei doi președinți au programate convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, precum şi o întâlnire cu militarii dislocaţi în Baza de la Kogălniceanu.

La final, Klaus Iohannis şi Emmanuel Macron vor susţine declaraţii comune de presă. Liderul de la Elysee a ajuns în România marţi seara, fiind întâmpinat de premierul Nicolae Ciucă.

Conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, vizita preşedintelui Franţei are loc pe fondul unui dialog politic bilateral intens şi în cadrul amplu oferit de Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, precum şi de cooperarea strânsă în plan european şi internaţional. La acestea se adaugă şi decizia recentă a Franţei de a fi naţiune-cadru pentru Grupul de luptă aliat din ţara noastră şi de a participa cu trupe la acesta.

Cei doi preşedinţi vor discuta despre modalităţile de a consolida pe mai departe Parteneriatul Strategic româno-francez, reînnoit în 2018 prin semnarea, la Paris, de către Klaus Iohannis şi Emmanuel Macron, a Declaraţiei politice aferente, ale cărei direcţii de dezvoltare au fost detaliate în cadrul Foii de Parcurs semnate în 2020. Aderarea României la spaţiul Schengen şi implicarea sa activă în protejarea frontierei externe a Uniunii Europene va fi, totodată, abordată în cadrul discuţiilor, menţionează Administraţia Prezidenţială.

Conform sursei citate, o atenţie deosebită va fi acordată coordonării poziţiilor celor două state în pregătirea reuniunilor Consiliului European de la Bruxelles, precum şi a Summitului NATO de la Madrid, care vor avea loc în a doua parte a lunii iunie.

