Cât curent electric consumă luminițele de Crăciun, într-un apartament

Perioada Crăciunului este una dintre cele mai frumoase. Românii își decorează casele în spirit de sărbătoare, iar luminițele sunt nelipsite din apartamente. Fie că vorbim despre împodobirea bradului sau despre decorarea balconului sau geamului, instalația de iluminat este nelipsită din locuințe. Deși poate că în ceilalți ani eram un pic mai relaxați, acum, în plină criză energetică, ne gândim și mai mult la consumul de curent electric. Astfel, probabil mulți dintre voi v-ați întrebat cât curent electric consumă luminițele de Crăciun într-o lună.

Dimensiunea instalației și alegerea becurilor, indiferent dacă sunt incandescente sau LED, vor influența cel mai mult factura ta la energie. De exemplu, o instalație clasică cu 650 de becuri incandescente, în care fiecare bec are o putere de 0,45 wați va ajunge să consume în total 292,5 wați în fiecare moment. Dacă instalația este aprinsă timp de 372 de ore, adică aproximativ 15 zile, ajungem la un consum total de aproximativ 109kWh în plus la factura de energie electrică, scrie christmaslightsetc.com.

În schimb, instalațiile de brad cu tehnologie LED pot consuma între 5 și 10 wați pe oră, în funcție de cât de multe becuri are. De exemplu, folosind un șir de 100 de de lumini de tip LED, timp de 10 ore pe zi, ceea ce ar însemna 300 de ore pe lună, vom avea un consum de 2,25 kWH.

De fapt, deoarece puterea incandescentă este cu 80-90% mai mare decât puterea LED-ului, costul pentru alimentarea unei instalații clasice poate fi de până la 90 de ori mai mare decât alimentarea uneia cu tehnologie LED.

De ce să alegi o instalația cu becuri LED

Prin urmare, deși instalațiile LED sunt un pic mai scumpe decât cele clasice, veți vedea că merită investiția. Luminile LED consumă cu 80-90% mai puțină energie decât becurile cu incandescență și durează până la 100.000 de ore, față de 3.000 de ore pentru un bec incandescent.

În plus, becurile LED sunt mai durabile, iar economiile se extind dincolo de electricitate. Achizițiile repetate a luminilor LED în apartament îți vor înmulți economiile an de an.

Totuși, în cazul celor care decorează mult mai mult de Crăciun și obișnuiesc să pună luminițe de Crăciun și pe acoperișul casei, pun și o coroană la ușa din față, mai conturează și pasarela cu copaci luminați sau înfășoară unul sau doi copaci cu lumini, consumul de energie va fi inevitabil mult mai mare. Prin urmare, consumul de energie suplimentară poate afecta costurile generale la energia electrică, așa că este util să calculați consumul de energie din timp pentru a nu vă trezi cu facturi pe care nu le puteți plăti.

Sfaturi pentru economisirea energiei





Există modalități suplimentare de reducere a consumului de energie în fiecare sezon. Combinați luminile de Crăciun cu următoarele măsuri pentru a crește economiile la factura de energie electrică:



1. Temporizatoare - controlează cât timp sunt aprinse luminile.

2. Prelungitoare - în loc să utilizați alte metode pentru a adăuga lungime, utilizați prelungitoare în zone mai puțin vizibile.

3. Treceți la becuri LED - acest lucru este util în special dacă trebuie luate în considerare surse suplimentare de energie pentru a ilumina spații mai mari.

4. Nu țineți luminile aprinse în timp ce folosiți instalația de brad.

