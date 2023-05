Apple le interzice angajaților să mai folosească ChatGPT ca să evite „scurgerea de date”

Apple dorește să elimine riscurile privind scurgerea de date confidențiale de către angajații săi care utilizează programele de inteligență artificială, astfel că i-a sfătuit pe aceștia să nu folosească extensia Copilot de la GitHub, deținut de Microsoft, utilizat pentru a automatiza scrierea de coduri software în editorul de cod.

OpenAl, creatorul ChatGPT, a transmis, luna trecută că a introdus un „mod incognito” pentru ChatGPT, care nu salvează istoricul conversațiilor utilizatorilor și nu îl folosește ca să-și îmbunătățească inteligența artificială. Decizia stă la gaza îngrijorării privind modul în care ChatGPT și alte chatbots pe care le-a inspirat gestionează sute de milioane de date ale utilizatorilor, folosite de regulă pentru îmbunătățirea inteligenței artificiale. Joi, OpenAI a lansat ChatGPT pentru iOS în SUA.

ChatGPT a fost lansat ca prototip și a atras o mulțime de utilizatori prin capacitatea de a genera răspunsuri detaliate într-o manieră conversațională. A antrenat să poată să parcurgă și să înțeleagă contextul conversației, să conceapă răspunsuri și să intre în conversații cu mai multe ture. „Chat GPT” este cel mai căutat termen în luna martie 2023 pe Google, cu circa 1,3 milioane de căutări.

De ce nu poate inteligența artificială, încă, să conducă lumea

"În prezent, inteligența artificială (IA) are un rol semnificativ în multe domenii ale vieții noastre, cum ar fi tehnologia, medicina, transportul și multe altele. Deși IA are potențialul de a oferi soluții și îmbunătățiri semnificative, este important să înțelegem că ea are limitări și provocări pe care trebuie să le depășim înainte ca IA să poată conduce lumea în mod autonom.

Unele dintre provocările majore pe care IA le întâmpină sunt:

Etică și responsabilitate: IA trebuie să fie programată să acționeze în conformitate cu principiile etice și să fie responsabilă pentru acțiunile sale. Deciziile importante ar trebui să fie evaluate și controlate de oameni pentru a evita consecințele negative nedorite.

Înțelegerea contextului uman: IA trebuie să fie capabilă să înțeleagă și să interpreteze subtilitățile și nuanțele interacțiunii umane. Comunicarea, empatia și intuiția sunt trăsături umane complexe care nu sunt încă pe deplin înțelese și reproduse de IA.

Autonomia și luarea deciziilor: Chiar dacă IA poate fi antrenată să ia decizii bazate pe date și să prezică rezultatele, există încă situații în care oamenii au nevoie să intervină și să ia decizii pe baza unui raționament moral, a experienței și a cunoștințelor umane.

Siguranța și securitatea: Încrederea în IA ar trebui să fie însoțită de măsuri riguroase de securitate pentru a preveni utilizarea abuzivă sau răuvoitoare a acesteia și pentru a evita consecințele nedorite.

*Informații furnizate de ChatGPT

