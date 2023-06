În urmă cu două zile, Recep Tayyip Erdogan a câștigat alegerile prezidențiale și a fost reales ca lider al Turciei, potrivit șefului Înaltului Consiliu Electoral, citat de BBC. Cu 99,43% dintre urnele de vot deschise, rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a primit 47,86% din voturi.

"Interesant este că a crescut candidatul de opoziţie, deşi Erdogan a câştigat net superior din punct de vedere al numărului de voturi, fără discuţii. Totuşi, şi Kilicdaroglu a mai luat vreo două-trei procente în plus faţă de primul tur, ceea ce mi se pare interesant. A mai avut un rezervor. Eu nu am crezut că mai are, aici am greşit în analiza mea. Nu am crezut că Kilicdaroglu va mai avea rezervoare de unde să ia voturi şi uite, totuşi, că a luat" a comentat analistul politic H.D. Hartmann.

Val Vâlcu: "Poate că cei nehotărâţi, văzând tehnicile de campanie, or fi spus că exagerează cu afişele cât două blocuri cu Erdogan, un afiş mic, lipit pe furiş, cu contracandidatul... şi atunci, evident, oamenii ţin cu cel mai slab. Între Tom şi Jerry, întotdeauna ţinem cu Jerry."

H.D. Hartmann: "Aici sunt de acord cu analiza ta, din anumite puncte de vedere. E o analiză pertinentă. Ceea ce pe mine m-a uluit a fost explozia de bucurie din diaspora. Să nu uităm că Statele Unite l-au sprijinit pe faţă pe Kilicdaroglu în speranţa deşartă că un nou preşedinte turc ar fi schimbat politica neo otomană în ceea ce priveşte Rusia.

Exista şi este o gândire geostrategică foarte bine gândită. Şi aici sunt resurse enorme puse la dispoziţie diverselor forţe de către SUA şi guvernul american. E vorba despre Kazahstan, împreună cu Tadjikistan, care încearcă să construiască o linie de demarcaţie între Rusia şi China şi care sperau la un nou preşedinte turc care să încheie această linie proamericană pe Marea Neagră şi Mediterană. Momentan, Turcia lipseşte din puzzle-ul american".

