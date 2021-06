Windows 11, confirmat de mai multe surse. Marele eveniment este pe 24 iunie

Conform The Verge, compania americană de software a anunțat un eveniment Windows pentru 24 iunie, promițând să arate „ce urmează” pentru sistemul său de operare. În invitația la eveniment se arată noul logo Windows, adică o fereastră prin care trece lumina. Totuși, umbra arată ca un 11, fiindcă linia orizontală lipsește. Varianta animată face și mai evidentă prezența numărului 11.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0