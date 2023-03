Un lanţ american de cafenele introduce plata prin scanarea palmei

Tehnologia biometrică Amazon One, dezvoltată de faimosul magazin online, va intra astfel pentru prima dată în industria localurilor, până acum fiind prezentă în lanţul de alimente bio Whole Foods. Introducerea noului sistem de plată a născut o controversă aprinsă pe piaţa americană.

Compania a anunţat săptămâna trecută că va lansa în următoarele luni cititoare biometrice care vor permite clienţilor să acceseze informaţii despre cardurile de credit şi conturile de fidelitate prin scanarea palmei. Panera, care are peste 2.000 de locaţii în întreaga ţară, este primul lanţ de restaurante la nivel naţional care va utiliza acest instrument. Prin intermediul noului program, vizitatorii îşi vor scana palmele pentru a fi întâmpinaţi după nume şi pentru a primi recomandări de comenzi personalizate pe baza preferinţelor din trecut. De asemenea, aceştia vor putea plăti cu ajutorul tehnologiei de scanare a palmelor.

Extinderea Amazon One în alte unităţi decât cele ale Amazon s-a confruntat cu un control pe scară largă. În 2021, Denver Arts & Venues a renunţat la planurile de a utiliza tehnologia de scanare a palmelor pentru intrarea fără bilet la concertele de la Red Rocks Amphitheater din Denver, după opoziţia grupului pentru drepturi digitale Fight for the Future, potrivit The Guardian.

