Uleiul de migdale poate fi făcut chiar acasă: iată ce pași trebuie să urmezi

Acest ulei este extras din două tipuri de migdale, dar cel mai bun ulei este cel din migdale dulci. uleiul de migdale scade colesterolul, hrănește pielea uscată și combate bolile cardiovasculare și diabetul.

Bea apă cu usturoi 15 zile și vei fi surprins de rezultate: iată cum se face elixirul sănătăți





Uleiul de migdale folosit nu numai pentru trucurile de frumusețe, ci și în bucătărie.

Iată cum să pregătiți ulei de migdale acasă.

Ingrediente și preparare:



2 pahare cu migdale crude, neprăjite

1-2 lingurițe de ulei de măsline



Migdalele trebuie să fie proaspete. Asigurați-vă că paharul mixerului este uscat. Pune migdalele în mixer și toacă-le la viteză mică.

Apoi opriți mixerul și adunați resturile de migdale care s-au depus pe pereții paharului. Continuați să amestecați, de această dată la viteză mare până se formează o pastă cremoasă.

Se adaugă o linguriță de ulei de măsline și, în funcție de densitatea pastei obținute, mai puteți adăuga o lingură.

Se pune pasta formată într-un borcan de sticlă și se păstrează la temperatura camerei aproximativ două săptămâni.

Tort cu nucă de cocos și ciocolată albă: ușor ca un nor și super delicios





Se pune masa cremoasă pe o cârpă curată sau într-o strecurătoare fină și se lasă să se scurgă uleiul.

Puteți folosi uleiul de migdale nu doar pentru tratarea pielii și a părului, ci și pentru masaj. Dacă îl aplicați e piele este suficientă o jumătate de linguriță de ulei, cu care își masezi fața și lași ca uleiul să se absoarbă. Resturile de migdale pot fi folosite în diverse rețete culinare.

BONUS. Scapă de riduri cu ajutorul uleiului de argan, un elixir de sănătate pentru piele

Vrei să știi cum să previi și să reduci ridurile de pe față cu remedii naturiste? Iată câteva sfaturi de frumusețe, pentru a avea o piele tânără și strălucitoare.

Ridurile sunt cauzate de pierderea elasticității și hidratării pielii, o consecință naturală a trecerii timpului. În special, ridurile de expresie sunt mai evidente pe față. Vorbim despre ridurile din jurul ochilor și cele de pe frunte. Acestea apar odată cu pierderea a tonusului și elasticității țesuturilor.



Cu toate acestea, pentru prevenirea sau reducerea ridurilor, un ajutor important este oferit de natură, cu acele remedii care ajuta pielea să-și recapete elasticitatea, tonusul și hidratarea.

Elimină petele galbene de pe obiectele sanitare: zece picături din acest produs sunt suficiente



Uleiul de argan este un elixir de frumusețe pentru piele datorită proprietăților sale anti-îmbătrânire recunoscute. Este un ulei cu consistență medie, bogat în acizi omega 3, omega 6 și vitamine. Acest remediu natural stimulează hrănirea celulelor, acționează ca un hidratant și întârzie procesul de îmbătrânire a pielii.

Prin utilizarea sa constantă vei îmbunătăți elasticitatea pielii și vei reduce ridurile. Puteți folosi ulei de argan în fiecare zi pe față și pe corp ca soluție hidratantă sau îl puteți adăuga la măștile sau cremele cosmetice.

Deodorant natural, făcut în casă. Descoperă două rețete rapide și ușoare

Untul de shea este o substanță naturală excepțională, bogată în acizi grași și vitamine, capabile să acționeze asupra pielii ca un nutrient puternic. Ingredientele sale active pătrund în cele mai adânci straturi ale tenului, redând elasticitatea și tonusul.

Puteți folosi unt de shea pur pe piele sau pentru a face măști de față. De asemenea, poate fi topit la bain-marie, împreună cu ulei de jojoba și migdale pentru a crea un produs unic și foarte bogat în nutrienți. Produsul poate fi aplicat pe ten și pe corp in fiecare zi. Acest tratament ajută la prevenirea apariției ridurilor.

Cum să-ți îndrepți părul creț fără placă: recurge la metode naturale, care îi păstrează frumusețea și sănătatea

Ser cu vitamina C este unul dintre cele mai bune produse pentru reducerea ridurilor. Este un produs, conceput special pentru pielea obosită, fiind bogat în vitamina C, care este un puternic antioxidant și regenerator pentru piele. Serul pe bază de vitamina C este folosit mai ales pe față, gât și decolteu, care sunt zonele cele mai predispuse la îmbătrânire.

Acest ser poate fi aplicat o dată sau de două ori pe zi înaintea cremei de zi sau de noapte. Când îl aplicați, masați zona pentru a facilita absorbția și a reactiva circulația sângelui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News