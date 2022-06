Cum să-ți îndrepți părul creț fără placă: recurge la metode naturale, care îi păstrează frumusețea și sănătatea

Este bine cunoscut faptul ca doamnele care au păr creț natural și-ar dori să-l aibă drept și invers. De aceea, multe femei folosesc, regulat, placa de îndreptat părul.

Pentru ca părul să fie drept, pe lângă placa de îndreptat, pe păr se aplică adesea agenți de fixare și substanțe chimice performante care, pe termen lung, distrug părul făcându-l să-și piardă strălucirea naturală. Este întotdeauna recomandabil să limitați utilizarea plăcii de îndreptat, deoarece căldura mare în contact direct cu părul, îl va usca și îl va face să devină uscat și încrețit.

Există însă metode de îndreptare a părului creț, folosind ingrediente complet naturale care te vor ajuta să ai părul hidratat și hrănit timp îndelungat, precum și un efect neted garantat.

Mască de migdale si miere: Se ia 100 de ml de lapte de migdale și o lingură de miere. După ce amestecați toate ingredientele, aplicați masca pe păr și pe scalp. Lăsați-o să acționeze 45 de minute și apoi clătiți. Cele două ingrediente vor acționa vor face părul mai neted și mai ușor de pieptănat.

Mască cu ouă și ulei de susan - Pentru a îndrepta părul creț își poți face o mască hrănitoare cu ulei de ou și susan care îți va face parul neted și moale. Se iau două ouă, 3 linguri de ulei de susan, 4 picături de ulei esențial de lavandă. Toate ingredientele se combină într-un bol și masca se aplică pe păr și scalp. Masca are o acțiune calmantă și antiseptică asupra scalpului. După o oră, masca se clătește. Părul tău va fi moale, neted și ușor de pieptănat.

Lapte de cocos și oțet de mere - Pentru a avea părul drept fără placă de îndreptat, poți combina o lingură de oțet de mere cu 200 ml lapte de cocos, care are o acțiune emolientă și hrănitoare. După ce te-ai spălat pe păr, aplică masca de lapte de cocos și oțet de mere și lasă-o să acționeze 15 minute, de parcă ar fi un balsam. Clătiți apoi bine. Părul tău va fi mult mai moale și neted și, datorită oțetului de mere, strălucitor pentru o lungă perioadă de timp.

Mască de banane, iaurt și ulei de in: Ai nevoie de un pahar de iaurt natural integral, o banană, 2 linguri de ulei de in. Într-un recipient se pun banana, tăiată bucăți, iaurtul și uleiul de in. Mixați cu un blender până obțineți un amestec omogen și cremos. Distribuiți această mască uniform pe tot părul și scalpul. Lăsați-o să acționeze o oră și apoi spălați normal părul cu un șampon ușor.



