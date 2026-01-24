Nicușor Dan vrea cursuri de politică internă în școlile din România

În răspunsul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că e de acord cu o „conectare a unei discipline” cu situația politică internă și internațională.

„În ceea ce privește contextul sunt de acord cu dumneavoastră că o conectare a unei discipline de învățământ cu situația politică internă, internațională este necesară. Pentru asta e necesar ca tinerii din sistemul de învățământ să aibă o cunoaștere asupra instituțiilor tocmai pentru a avea repere pentru a judeca o situație, instituții interne, instituții internaționale, mecanisme de decizie. Acest lucru este esențial” - Nicușor Dan

Totodată, Nicușor Dan a făcut în răspunsul său și referire la provocăril cu care se confruntă tinerii azi, inclusiv pe partea de dezinformare și modul în care ascensiunea rețelelor de socializare impactează peisajul politic românesc.

„Cu titlu general cred că fundamentul întrebării dumneavoastră este cum facem cu gândirea critică? Aici e una din marile mize ale sistemului nostru de educație. Dincolo de a știi ce e exponențiala sau compoziția chimică a cauciucului, cred că cel mai important lucru pe care școala trebuie să îl dea unui copil e să reușească să discearnă între ce e adevărat și fals, ce e important și neimportant.

Aici avem cu toți ca societate foarte mult de lucru. Avem o provocare nouă, rețelele sociale. În media clasică există cât de cât niște repere care dau validitate unor afirmații. În rețelele sociale încă nu avem aceste repere și e posibil ca prin mecanisme tehnice o chestiune rostogolită de 500.000 de oameni să pară că e adevărată. Aceasta este o miză extrem de importantă la care sistemul nostru de educație trebuie să răspundă”, a mai afirmat Nicușor Dan, președintele României.

De precizat că după evenimentul de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, președintele Nicușor Dan participă la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române în Piața Unirii din Focșani, județul Vrancea, dar și la cele din Piața Unirii din Iași.