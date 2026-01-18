Alegeri prezidențiale în Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă primul tur

Candidatul socialist Antonio José Seguro a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale organizate duminică în Portugalia, urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, indică două sondaje la ieşirea de la urne realizate pentru posturile locale de televiziune, notează AFP.

Favorit în sondajele din campania electorală, liderul de extremă dreaptă André Ventura apare pe locul al doilea, dar nu are garanţia că va intra în turul secund din cauza diferenţei reduse care îl separă de candidatul liberal Joao Cotrim Figueiredo.

Conform proiecţiilor postului public de televiziune RTP, în concordanţă cu cele ale concurenţilor săi SIC şi TVI, Seguro, un socialist de centru în vârstă de 63 de ani, a obţinut între 30% şi 35% din voturi.

Ventura, deputat de 43 de ani şi fondator al partidului de extremă dreaptă Chega (Destul), ar urma să primească între 20% şi 24% din voturi, comparativ cu 17% până la 21% pentru Cotrim Figueiredo, un europarlamentar de 64 de ani.

Votul decisiv între candidaţii de pe primele două locuri va avea loc în turul al doilea programat pentru 8 februarie.

Acest scenariu, fără precedent în Portugalia din 1986, reflectă tulburările provocate de ascensiunea extremei drepte în această ţară, unde aceasta este deja principala forţă de opoziţie la guvernul de dreapta.

Prim-ministrul Luis Montenegro, numit din nou în luna mai în fruntea unui guvern minoritar, va fi obligat să coabiteze cu un şef de stat care nu este din tabăra sa, spre deosebire de preşedintele în exerciţiu, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa.