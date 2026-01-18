€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Politica Alegeri prezidențiale în Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă primul tur
Data publicării: 23:19 18 Ian 2026

Alegeri prezidențiale în Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă primul tur
Autor: Mihai Ciobanu

Alegeri locale Consiliul Județean Buzău, 7 decembrie 2025: Declarațiile candidaților vot - Foto: Freepik @joelmirbarbosa

Alegeri decisive în Portugalia: socialiștii câștigă primul tur, dar miza rămâne deschisă

 

Candidatul socialist Antonio José Seguro a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale organizate duminică în Portugalia, urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, indică două sondaje la ieşirea de la urne realizate pentru posturile locale de televiziune, notează AFP.

Favorit în sondajele din campania electorală, liderul de extremă dreaptă André Ventura apare pe locul al doilea, dar nu are garanţia că va intra în turul secund din cauza diferenţei reduse care îl separă de candidatul liberal Joao Cotrim Figueiredo.

Citiţi şi: Politico: Risc existențial pentru Europa în 2026. "Vacanța de la istorie" s-a încheiat

Conform proiecţiilor postului public de televiziune RTP, în concordanţă cu cele ale concurenţilor săi SIC şi TVI, Seguro, un socialist de centru în vârstă de 63 de ani, a obţinut între 30% şi 35% din voturi.

Ventura, deputat de 43 de ani şi fondator al partidului de extremă dreaptă Chega (Destul), ar urma să primească între 20% şi 24% din voturi, comparativ cu 17% până la 21% pentru Cotrim Figueiredo, un europarlamentar de 64 de ani.

Votul decisiv între candidaţii de pe primele două locuri va avea loc în turul al doilea programat pentru 8 februarie.

Acest scenariu, fără precedent în Portugalia din 1986, reflectă tulburările provocate de ascensiunea extremei drepte în această ţară, unde aceasta este deja principala forţă de opoziţie la guvernul de dreapta.

Prim-ministrul Luis Montenegro, numit din nou în luna mai în fruntea unui guvern minoritar, va fi obligat să coabiteze cu un şef de stat care nu este din tabăra sa, spre deosebire de preşedintele în exerciţiu, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Marius Lazurca: Președintele a vrut să spună "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia"
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Dinamo - U Cluj, 1-0 pe Arena Naţională
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă primul tur
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Spania: Două trenuri de mare viteză deraiate în Cordoba, cel puțin doi morți
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Cine reprezintă România la Forumul de la Davos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close