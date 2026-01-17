€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Politica Ilie Bolojan, huiduit şi la Botoşani
Data actualizării: 12:19 17 Ian 2026 | Data publicării: 12:18 17 Ian 2026

Ilie Bolojan, huiduit şi la Botoşani
Autor: Mihai Ciobanu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Botoşani, sâmbătă, acolo unde a avut o întâlnire cu primarii.

 

După episodul de la Iaşi, prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli şi la Botoşani. Premierul a avut, sâmbătă dimineaţă, o întrevedere cu primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, şi cu prefectul Raluca Curelariu, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime.

Citiţi şi: De ce Bolojan nu e Thatcher: Premierul care a supărat pe toată lumea

Discuţiile au durat aproximativ 50 de minute, la finalul cărora şeful Executivului a părăsit clădirea Primăriei Botoşani pe o uşă secundară, pentru a evita o nouă confruntare cu un grup de protestatari, care l-au huiduit la sosire.

Primarul Cosmin Andrei a declarat, la finalul întrevederii, că nu este prea optimist cu privire la soluţionarea problemelor municipiului, care au fost ridicate în discuţiile cu Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan se întâlneşte şi cu oamenii de afaceri din judeţ, la Camera de Comerţ şi Industrie, iar apoi are o întrevedere cu primarii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Manchester United, prima victorie cu Michael Carrick pe bancă. A învins rivala locală, City
Publicat acum 14 minute
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Publicat acum 41 minute
Ilie Bolojan, plan clar pentru 2026: Să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR
Publicat acum 56 minute
Subvenţia la impozit pentru proprietarii de maşini hibride, eliminată. Gabriel Biriş spune de ce măsura este bună
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat acum 21 ore si 14 minute
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close