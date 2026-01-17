Ilie Bolojan, huiduit şi la Botoşani

După episodul de la Iaşi, prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli şi la Botoşani. Premierul a avut, sâmbătă dimineaţă, o întrevedere cu primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, şi cu prefectul Raluca Curelariu, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime.

Discuţiile au durat aproximativ 50 de minute, la finalul cărora şeful Executivului a părăsit clădirea Primăriei Botoşani pe o uşă secundară, pentru a evita o nouă confruntare cu un grup de protestatari, care l-au huiduit la sosire.

Primarul Cosmin Andrei a declarat, la finalul întrevederii, că nu este prea optimist cu privire la soluţionarea problemelor municipiului, care au fost ridicate în discuţiile cu Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan se întâlneşte şi cu oamenii de afaceri din judeţ, la Camera de Comerţ şi Industrie, iar apoi are o întrevedere cu primarii.