Data publicării: 19:26 30 Sep 2025

Mii de angajați ai Jandarmeriei Capitalei, puși să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit
Autor: Doinița Manic

jandarmi_52590400 Foto: Jandarmeria Română
 

Aproape 3.000 de jandarmi din București au primit somații să restituie o parte din majorările salariale primite anul trecut. Conducerea invocă o eroare de calcul, iar cei care refuză să plătească vor fi acționați în instanță.

Situație delicată în Jandarmeria Capitalei: aproape 3.000 de ofițeri și subofițeri au fost notificați că trebuie să restituie o parte din majorările salariale primite în primăvara anului trecut. La baza problemei ar sta o eroare de calcul privind procentele acordate. În paralel, alți peste 700 de jandarmi vor încasa retroactiv sume suplimentare. Cei care refuză să restituie banii sunt avertizați că vor fi acționați în instanță, transmite Știrile Pro TV.

În martie 2024, întreg personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională a beneficiat de creșteri salariale de până la 30%. Guvernul a adoptat atunci o ordonanță de urgență, dedicată inițial pregătirii viitorilor operatori de drone Bayraktar. Tot prin acest act, aprobat și de CSAT, Executivul a decis acordarea măririlor pentru a preveni demisiile și a păstra personalul activ.

„În considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal (...) generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel încât principala sarcină (...) riscă să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale.”, se arată în Ordonanța de Urgență nr. 26/2024.

Cine este vinovat

 

După un an și jumătate, 2.857 de jandarmi din București au aflat că sunt considerați debitori și că trebuie să returneze, în medie, 1.200 de lei. Explicația oficială: sporurile au fost calculate greșit de structura responsabilă.

„Cadrul militar care a condus structura cu atribuții în acordarea acestui drept și care se face responsabil pentru eroarea în cauză a fost mutat pe o altă funcție”, a declarat Alexandru Iacob, Jandarmeria Capitalei, pentru Știrile Pro TV.

Somația îi vizează inclusiv pe cei trecuți între timp în rezervă. Toți sunt chemați în fața unei comisii de cercetare administrativă, unde trebuie să semneze o declarație sau un angajament de plată. Cei care nu se prezintă sunt avertizați în privința consecințelor.

Pe de altă parte, peste 700 de jandarmi urmează să primească în medie 480 de lei, după ce s-a constatat că, din cauza acelorași erori de calcul, nu au încasat integral majorările cuvenite.

