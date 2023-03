Kelemen Hunor vrea anticipate. Chirieac: Păi nu pleacă oamenii din Parlament. Despre ce vorbim?

„Domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă cred că au rămas într-o prietenie, să știți. Partidele îi încurcă puțin, dar nu mult. În privința alegerilor anticipate, eu înțeleg că trebuie să apară tot mai multe subiecte ca să acoperim piatra de moară, adică problema pensiilor speciale. Asta nu poate fi acoperită sub nicio formă; atunci sigur că inventăm subiectul alegerilor anticipate. Nu pot fi organizate alegeri anticipate în România! Cu un an înaintea alegerilor la termen, faci alegeri anticipate? Păi nu pleacă oamenii din Parlament. Despre ce vorbim? Cine le garantează parlamentarilor că vor mai fi pe noile liste? Mai ales că listele au fost făcute în 2020 de Ludovic Orban, iar acum trebuie făcute de domnul Ciucă, de domnul Iohannis; la PNL e complicat. Și la PSD e complicat, să știți”, a declarat Bogdan Chirieac, în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea Plus.

„Asta cu alegerile anticipate e mereu o temă falsă, apare când și când, ba trebuia în iunie, acum le mută în septembrie. Vă dați seama că îi și vedeți pe ai noștri stricându-și vacanța ca să intre în campanie electorală, în iunie și august. Hai să fim serioși! E o problemă mare asta cu pensiile speciale, dar nu e problema PNRR-ului, ci e problema celor care au inventat această blestemăție”, a continuat analistul politic.

Kelemen Hunor: Dacă aș alege singur, aș decide alegeri anticipate în acest an

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat, marţi, că, dacă ar decide singur, ar opta pentru alegeri anticipate, pentru că 2024 este un an de "stagnare" şi este necesară o majoritate stabilă la guvernare.



"Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă", a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News