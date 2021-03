Hackerii șantajează Acer pentru 50 milioane dolari. Vulnerabilitatea Microsoft Exchange a scăpat de sub control

Conform The Verge, atacatorii au intrat în rețeaua taiwaneză a companiei cu ajutorul vulnerabilității Microsoft Exchange. În spatele atacului s-ar afla grupul REvil, același grup care a vizat și Travelex anul trecut.

Din ceea ce raportează Bleeping Computer, Acer are până pe 28 martie pentru a plăti suma uriașă, iar hackerii amenință că vor publica informațiile colectate în caz că nu primesc banii. „Companiile precum a noastră sunt mereu sub atac și am raportat situațiile anormale recente autorităților din mai multe țări”, a transmis un purtător de cuvânt.

VEZI ȘI: Criză globală cauzată de vulnerabilitățile Microsoft Exchange.