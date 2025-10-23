€ 5.0831
Data actualizării: 09:34 23 Oct 2025 | Data publicării: 09:01 23 Oct 2025

Explozie bloc Rahova. Distrigaz: Clienții, reconectați gratuit la gaze în cazuri tehnice
Autor: Doinița Manic

explozie sector 5; sursa ISU Sursă foto: ISU
 

Distrigaz Sud Reţele susține că nu taxează repunerea în funcţiune a clienţilor, în cazul în care întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice.

"În cazul în care Distrigaz Sud Reţele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcţiune a clienţilor nu se taxează. Operatorii economici autorizaţi ANRE, care prestează lucrări pentru clienţii finali în baza contractelor directe cu aceştia, au tarifele stabilite în piaţa liberă.

Singurele servicii conexe pentru care Distrigaz Sud Reţele percepe tarif sunt sistările de gaze solicitate de furnizor ca urmare a neplăţii facturilor de gaze sau sistările la cererea expresă a clientului, atunci când acesta doreşte să-şi facă modificări în locuinţă şi doreşte ridicarea contorului", transmis reprezentanţii companiei într-un răspuns transmis la solicitarea Aagerpres.

VEZI ȘI: Administratoarea blocului din Rahova spune că echipa Distrigaz se afla acolo când clădirea a sărit în aer

Ce ar fi trebuit să facă firma contactată ulterior de administratoarea blocului

Totodată, potrivit Distrigaz, în cazul în care sunt sesizate scurgeri de gaze de locatarii unui bloc de locuinţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligaţia distribuitorului de gaze, în speţă Distrigaz Sud Reţele, este de a interveni în caz de urgenţe gaz şi de a întrerupe alimentarea cu gaze naturale pentru siguranţa consumatorilor.

Odată realizată această acţiune, clientul în cauză este informat în legătură cu obligaţia de a contracta un operator economic autorizat de ANRE. Operatorul economic ales de client va remedia neconformităţile/defectele, va efectua revizia tehnică a instalaţiei de utilizare şi va transmite către Distrigaz Sud Reţele toate documentele care atestă că aceasta îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă, în conformitate cu prevederile normelor tehnice, a mai precizat compania.

VEZI ȘI: Explozie bloc Rahova. DSU - Cronologia evenimentelor. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Când poate fi reluată alimentarea cu gaze

"În baza acestor documente justificative se poate relua alimentarea cu gaze, numai de către operatorul de distribuţie, în condiţii de siguranţă", a precizat sursa citată.

În ceea ce priveşte o concluzie preliminară legată de explozia care a avut loc vineri, într-un bloc de locuinţe din Rahova, reprezentanţii companiei au precizat pentru sursa citată că, ancheta fiind în desfăşurare, nu pot da curs solicitărilor care vizează direct sau indirect informaţii referitoare la obiectul anchetei şi care pot influenţa derularea acesteia.

"Distrigaz Sud Reţele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul", a punctat sursa menţionată.

Distrigaz Sud Rețele, sub controlul ANRE

Reamintim că preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a anunţat vineri că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale.

Controlul vizează şi firmele care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din blocul care a explodat în Calea Rahovei. Precizăm că între timp s-a aflat că firma AMPCgaz, care a intervenit la blocul din Rahova, era inactivă fiscal.

VEZI ȘI: Explozie bloc Rahova. Firma care ar fi venit și ar fi rupt sigiliul era închisă de ANAF

Precizăm că în urma exploziei devastatoare care s-a produs vineri dimineața într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei, 3 persoane au murit şi 20 au fost rănite.

distrigaz
bloc explozie rahova
