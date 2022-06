Digitalizarea agriculturii. Chesnoiu: Avem soluția! Românii pot scana produsele cu telefonul și pot afla informații despre producători

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre digitalizarea agriculturii din România. Astfel, cetățenii pot scana cu telefonul produsele pe care vor să le cumpere din piață și vor afla informații referitoare la producător, la capacitatea de cultivare a acestuia și calitatea produsului:

„Din păcate, în ultimii 20 de ani s-a ajuns în situația de astăzi, unde aproape 85% din comerțul cu produse agroalimentare se derulează prin marile rețele de magazine. Direcția de acțiune pe care o avem la Ministerul Agriculturii pentru anul acesta și perioada următoare este pe de o parte una de scurtă durată, de intervenție, piețele volante, pentru desfacerea produselor agricole la nivel local și regional. Pe acești producători mici putem să-i ajutăm prin aceste piețe de desfacere astfel încât consumatorul să se îndrepte către produsele românești cunoscute, de la fermieri cunoscuți“, a spus Adrian Chesnoiu.

„Char se îndreaptă! Mie îmi e frică și aici ar trebui ca ANSVSA-ul sau cine se ocupă să vadă dacă ăia sunt toți producători? Măcar să fie produse românești... Că, de fapt, mai cumpără de la 10-20-30 de vecini, nu ar fi o problemă, dar or fi toate din România?“, a adăugat Val Vâlcu.

„Aici e grija noastră! Noi avem soluția, pentru că am aplicat-o în 2018 printr-o platformă informatică pentru telefoanele mobile pentru produsele tradiționale, Catalogul Produselor Agroalimentare Certificate. Colegii din AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), unde eram director general atunci, au făcut-o gratis, am lăsat-o Statului Român și acum o preluăm, o dezvoltăm și o transformăm și în marketplace, dar pe această platformă o să introducem tot ceea ce înseamnă producător român, cei care comercializează produse alimentare pe carnete de producător. Am constatat, când eram viceprimar la Caracal, că veneau la noi producători să le avizăm carnetele de producător. Într-o foaie de comercializare erau banane, kiwi, mango și portocale, lucru care nu-i posibil.

Prin acel cod unic de identificare a producătorului mergem și vedem unde ai solarul, unde produci și pe ce suprafață. Păi dacă ai 1.000 de metri pătrați, care e maximul de productivitate pe care îl dă o cultură? Dacă e, de exemplu, 5.000 de tone de roșii pe sezon, atunci nu poți să comercializezi 100.000 de tone. Sistemul acesta informatic va fi la dispoziția consumatorului, lucrăm deja la el încă din noiembrie și vei avea posibilitatea să scanezi. Va fi un cod unic de identificare pe care vor trebui să-l aibă și toți fermierii români. Ai un cod unic de identificare, așa cum ai CNP-ul, iar cu acela ai acces la toate bazele de date. Eu sper ca la jumătatea anului următor sau la finalul anului 2023 să nu mai fie nevoie de niciun document pentru fermierul român, pentru că am constatat repetitivitate în documentații. Vine fermierul din ecologic și de 12 ani depune același document la direcția agricolă. Vine fermierul și depune un dosar la APIA, unul la APIR, unul la Ministerul Agriculturii, unul la DAJ. Lucrul ăsta nu-i posibil. Trebuie să înceteze!

România are în momentul de față acces la tehnologie. Dacă mergeți acum și luați un produs care este pe aplicația Catalogul Produselor Agroalimentare Certificate, dacă îl găsiți în magazin și are codul unic de producător, îl scanați și vedeți“, a spus Adrian Chesnoiu.

„Eu mă refer la piața volantă“, a adăugat Val Vâlcu.

„La piața volantă, producătorul, pentru a avea acces acolo sau în piața normală, va avea acest cod unic de identificare ce poate fi scanat cu telefonul și unde poți vedea toate detaliile despre producătorul respectiv (...). În momentul de față se aplică doar pentru produsele tradiționale, cele care au rețetă certificată: brânză, produse din carne, lapte, produse ecologice (...)“, a spus Adrian Chesnoiu.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a vorbit la DC News despre tehnologiile de depozitare a grâului, dar și despre stadiul în care se află programul pentru certificatele de depozit.

”În cât timp se poate construi un depozit (de cereale - n.r.)? Ne gândim la cele construite de Anghel Saligny, le vedem în portul Constanța de la muzeu, de la mozaicul roman te uiți și le vezi”, a deschis Val Vâlcu subiectul.

”Acum sunt alte mijloace de depozitare. Pe de-o parte cele în silozuri specializate, care permit și tratarea, anumite tratamente care să facă posibilă păstrarea pe o perioadă mai lungă de timp a cerealelor în aceste silozuri. Pe partea cealaltă, avem și mijloace moderne de stocare în acele silobeguri care pot fi amplasate la sol. Se introduc grânele acolo și își păstrează calitățile pentru o anumită perioadă”, a explicat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, în cadrul interviului de la DC News (citește continuarea AICI).

