De ce să nu folosim laptopul de la serviciu în scopuri personale

Jumătate din angajații din Statele Unite folosesc laptopul de la serviciu pentru a face lucruri în interes personal, de la corespondență intimă la cumpărături online, accesarea platformelor de socializare sau citirea mass-media. Dacă oamenii preferă să-și folosească laptopul de la muncă și pentru a viziona filme, a scrie prietenilor, a plăti facturi și a coresponda pe email este de înțeles, mai ales dacă jobul se face de acasă.

Însă, problemele apar rapid odată ce realizăm ce se întâmplă când folosim laptopul de la serviciu în interes personal. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ținem minte este faptul că departamentul de IT cel mai probabil vede tot ceea ce facem. Companiile au tot felul de unelte care monitorizează dispozitivele angajaților, de la keyloggere, la urmărire biometrică, geolocalizare și multe alte software-uri de urmărire. Jumătate dintre angajatorii americani folosesc aceste metode de a monitoriza ceea ce fac angajații la muncă.

„Dacă ai un laptop de la serviciu, trebuie să presupui că cei de la IT văd totul”, a spus expertul Ryan Toohil pentru The Verge. „Este până la urmă dispozitivul companiei. Ei sunt proprietarii”. Acesta a spus că nu toate departamentele IT ale companiilor din lume ar putea face acest lucru, însă mereu există un risc.

Odată cu începerea cursurilor, laptopul va deveni o unealtă indispensabilă pentru majoritatea studenților

În scurt timp porțile facultăților se vor deschide, iar studenții trebuie să fie pregătiți pentru orice eveniment! Dacă vrei un laptop de ultim răcnet pe care să-l utilizezi atât la programul de la facultate, dar și pentru activitățile tale din timpul liber, aceste câteva ponturi pot fi de ajutor, conform Cluju.ro.

Creează un buget

Pentru studenți, bugetul este una dintre cele mai importante criterii după care se alege un laptop. Însă, alături de bugetul stabilit în prealabil, trebuie să ții cont și de domeniul în care-l vei folosi. De exemplu, pentru pachetul Microsoft Office, aplicații și programe pe browser, filme și alte activități mărunte, nu ai nevoie de un laptop plus performant.

Cu toate acestea, dacă vei folosi device-ul pentru domenii cu specializare, precum arhitectura, web design, programare, editare foto, video sau audio cu programe mari: AutoCAD, Blender Photoshop, Illustrator, Premiere, Ableton, Pro Tools, atunci va trebui să investești într-un laptop performant, high-end și de viitor!