Cum scapi de aburirea oglinzii din baie. Trucuri banale și eficiente

Cremă de ras

Pune cremă de ras în mână, iar apoi întinde-o pe toată suprafaţa oglinzii. Ia final şterge cu un prosop curat, până ce nu mai rămâne nicio urmă, potrivit cumsa.ro.

Oţet pentru curăţat

O soluţie din oţet şi apă (50:50), dar şi câteva picături de detergent de vase, pusă într-un recipient cu pulverizator va avea acelaşi efect. Pulverizează soluţia pe oglindă şi şterge până ce va rămâne curată. Oglinda din baia ta se va menţine curată timp de câteva zile.

Detergent şi burete de vase

Pune câteva picături în palmă, iar apoi adaugă apă pentru a face spumă. După aceea, dă cu mâna pe toată suprafaţa oglinzii şi şterge cu un prosop de hârtie. Oglinda va rămâne curată timp de o zi.

Ceară de maşină

O poți aplica şi pe oglinda din baie. Aplică în acelaşi mod ca pe maşina ta, iar soluţia te va scăpa de problema aburirii oglinzii din baie.

Uscător de păr

Dacă nu ai nicio soluţie la îndemână şi nu vrei să ştergi cu mâna oglinda aburită, atunci cea mai simplă metodă de a scăpa de oglinda aburită este să foloseşti uscătorul de păr.

Dacă, pe lângă oglinda din baie, vrei să împiedici și ochelarii să se aburească din cauza măștii de protecție, un medic neurochirurg american a găsit rezolvarea. Daniel M. Heiferman a devenit cunoscut pe rețelele de socializare după ce a postat un truc simplu, despre care spune că face minuni.

“Dacă te enervezi din cauza ochelarilor care se aburesc în timp ce porți masca de protecție peste nas, pune-ți un bandaj adeziv. Face minuni!”, a scris Heiferman pe Twitter. "Acest mic bandaj face diferența, a spus el, nu numai împotriva aburirii ochelarilor, ci și pentru a preveni căderea măștii sub nas”.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.



Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS