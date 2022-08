Alexandra Păcuraru, realizatoare Realitatea Plus, l-a rugat pe Dîncu să arate ce are la gât: Să nu creadă cineva că avem vreun parti-pris

Alexandra Păcuraru, realizatoare Realitatea Plus, l-a rugat pe Vasile Dîncu, ministrul Apărării, să arate ce are la gât.

„Bine v-am regăsit! Cu Dumnezeu înainte, aşa cum îmi place să zic să începem această emisiune, încercând să dăm telespectatorilor noştri şi câte o veste bună şi un motiv de a crede mai mult în propria lor ţară, de a crede mai mult în parteneri, în vecini şi să lase ura, frica, invidia deoparte. Se va putea?”, a zis Alexandra Păcuraru.

„Ca sociolog, vreau să vă spun că studiez asta de ani de zile, de trei decenii, studiez de asta şi eu studiez cu speranţa că într-o zi va creşte mult mai mult coeziunea internă a noastră, că vom reuşi să avem încredere mai mare unul în celălalt. Spuneaţi înainte despre frică. Cel mai bun remediu pentru frică într-o comunitate este acela ca oamenii să fie împreună, să se organizeze. Acest "împreună", a partaja cu celălalt suferinţele, emoţiile, a fi alături de celălalt înseamnă şi un curaj în plus, înseamnă o şansă în plus în faţa vieţii. Deci de aceea cred că apelul la a fi împreună, apelul la acţiune până la urmă - spunea Joan Baez, o cunoscută luptătoare a anilor '70 împotriva oligarhiei capitaliste şi în perioada aia Power Flower, spunea că antidotul disperării este acţiunea, până la urmă. Asta este cel mai bun lucru şi apelul la acţiune a fiecăruia, de a căuta în jurul lui şi alături de ceilalţi soluţie este, după părerea mea, cel mai bun lucru şi cred că se poate.

Eu sunt un om optimist, în general, cred că noi suntem, în general, un popor solar, un popor care are deschidere spre credinţă, având deschidere spre credinţă ne uităm şi folclorul nostru are deschidere spre soare, spre lumină. Noi avem un suflet mai degrabă deschis la a merge spre lucrurile frumoase, spre sărbătoare. Uneori suntem criticaţi că avem... ne autocriticăm noi că avem mai multe sărbători, dar dorinţa aceasta de a te bucura există şi împotriva tuturor greutăţilor, pe care neamul nostru le-a avut şi a unei istorii destul de complicate, aici, la marginea imperiilor, între imperii care s-au bătut de foarte multe ori pe teritoriul nostru şi au făcut o miză din asta, noi am reuşit să rezistăm într-un mod miraculos şi aceste lucruri cred că definesc foarte bine o anumită posibilitate a poporului nostru, un fel de creanţă sufletească, spirituală pe care o avem şi pe care o putem dezvolta în viitor. Contează însă şi alte lucruri şi cred că în momentul acesta nu trăim un moment fast, pentru că este o perioadă de criză, se suprapun crizele, este o criză de încredere a noastră. Am ieşit din comunism cu, probabil, nişte vise foarte mari, pe care nu le-am putut la un moment dat să le îndeplinim foarte repede şi asta a dus la o degringoladă politică, la lipsă de încredere şi acest lucru a creat o pribegie a românilor, o migraţie care a fost şi este distrugătoare pentru naţiunea noastră. Eu sper că acest proces s-a încheiat, că în principiu urmează o perioadă în care o mare parte dintre cei nu toţi, evident, pentru că acuma lumea e deschisă, cum se spunea, există un spaţiu al circulaţiei şi valorilor, dar şi a bunurilor, a oamenilor, cred că există şi vedem şi exemple destul de multe în care românii încep să revină acasă unii care şi-au făcut un rost în afară, alţii care au făcut bani încep să se gândească şi la proiectul România. Este una din speranţele mele în viitor şi cred că am şi argumente, chiar şi argumente sociologice o grămadă pentru asta”, a zis Vasile Dîncu.

„Am primit cu mare bucurie această veste, că s-a făcut pace la Constanţa şi mi-ar plăcea să cred că se va face pace şi în clasa politică românească, pentru că doar aşa vom putea reporni industria românească. Aţi fost criticat de foarte mulţi votanţi de ai dvs că nu aţi jurat cu mâna pe Biblie, deşi v-am văzut că purtaţi o sfântă cruce la gât”, a zis Alexandra Păcuraru.

„Nu se pune problema credinței mele, într-adevăr, a fost o scăpare legată de organizarea respectivă, am crezut că mâna care era pe Constituţie, că am crezut că... cărţile erau una peste alta, nu am fost foarte atent, am fost şi emoţionat. A fost un moment emoţionant, nu era prima oară când depuneam jurământul în calitate de ministru, era a treia oară, e adevărat, dar de fiecare dată ai emoţii...”, a replicat ministrul Apărării.

Alexandra Păcuraru a continuat: „Aveţi cum să vă arătaţi sfânta cruce de la gât pentru telespectatorii care cred că am vreun parti-pris şi am spus acest lucru doar din considerente religioase?”

„Asta este o chestiune intimă în general, dar sigur că eu port întotdeauna crucea la gât, nu este un lucru, în principiu, cu care să mă laud, nici nu vreau să demonstrez nimic prin asta, pentru că până la urmă, cel mai important lucru în credinţă este acela că credinţa îţi structurează viaţa, valorile, un anumit mod de viaţă, un anumit mod de existenţă şi te ajută...”, a răspuns Vasile Dîncu la Realitatea Plus, conform Rador.

