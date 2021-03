WhatsApp dorește protejarea prin parolă a conversațiilor stocate în Google Drive sau iCloud

Conform The Verge, WABetaInfo a transmis că metoda de criptare a backup-urilor conversațiilor este în lucru de anul trecut, însă de această dată a venit și cu dovezi ale funcțiunii. „Pentru a preveni accesul neautorizat la backup-ul dumneavoastră, puteți seta o parolă care va folosită să cripteze viitoarele backup-uri”, se arată într-una dintre imagini.

Chiar dacă mesajele corespondate prin WhatsApp sunt criptate de la un capăt la celălalt, adică doar corespondenții le văd. Totuși, protecția aceasta nu se extinde și la copiile de rezervă stocate pe serverele Google Drive sau iCloud. De la încărcarea lor în cloud, conversațiile utilizatorilor devin responsabilitatea celor care promit să le protejeze, iar în trecut Google sau Apple au validat mandate de percheziție și au încălcat confidențialitatea.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.



The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18