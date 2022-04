Vapor cu 26 de turişti, dispărut lângă Japonia. Paza de Coastă îi caută

Autoritățile au pierdut contactul cu echipajul vasului "Kazu 1" după ce echipajul a raportat că apa a inundat pupa vasului și că acesta a început să se scufunde, a precizat NHK. De asemenea, echipajul a mai spus că cei de la bord purtau veste de salvare și că ambarcațiunea se înclina la un unghi de 30 de grade, a precizat postul public de televiziune NHK.

La bord se aflau 24 de pasageri, inclusiv doi copii, și doi membri ai echipajului, a precizat televiziunea.

Paza de coastă a primit mesajul de la navă în jurul orei 13:15 (0415 GMT) și a trimis cinci bărci de patrulare și două avioane în căutare.

Nimeni nu a răspuns la apelurile telefonice la biroul companiei care administrează tururile de vizitare a obiectivelor turistice Kazu 1. Potrivit paginii sale de internet, nava are o capacitate de 65 de persoane. Tururile în jurul zonei Shiretoko durează de obicei în jur de trei ore, potrivit companiei de turism.

Vasul a părăsit portul Utoro sâmbătă în jurul orei 10.00 și ar fi trebuit să se întoarcă în port până la ora 13.00, a precizat NHK. Valurile fuseseră mari, iar bărcile de pescuit din zonă s-au întors în port până la jumătatea dimineții.

Ambarcațiunea turistică se afla în zona peninsulei Shiretoko, în partea de nord a celei mai nordice insule a Japoniei și se crede că se afla în apropierea cascadei Kashinu, a precizat NHK, conform Mediafax.

„Vas fantomă”, cu mai multe cadavre decapitate, descoperit pe o insulă din Japonia

Un alt eveniment straniu s-a petrecut in Japonia in 2019 cânnd la bordul unei nave de pescuit, din Coreea de Nord, care a naufragiat pe o insulă japoneză, Insula Sado, care se află la o distanţă de aproape 900 de kilometri de Coreea de Nord, au fost găsite 7 cadavre decapitate, informa la acel moment The Guardian şi The New York Post citate de Digi24.

„Au mai existat cazuri similare dar aceasta este prima dată când descoperim o navă într-un stadiu atât de avansat de degradare”, a mai adăugat oficialul din Paza de Coastă.

Litere în limba coreeană erau pictate pe corpul navei din lemn, care era ruptă în două, iar asupra cadavrelor nu au fost găsite acte de identitate.

Presa locală a relatat că Poliţia din Japonia şi Paza de Coastă anchetează cazul, existând suspiciuni că nava a plecat din Coreea de Nord.

În 2019, cel puţin 156 de nave de pescuit din Coreea de Nord au naufragiat pe coasta Japoniei sau au fost găsite eşuate în apele japoneze, informează The Guardian.

De obicei aceste nave sunt poreclite „vase fantomă” de către presa locală, transmite The New York Post.

Experţii susţin că unii pescari din Coreea de Nord călătoresc departe în largul mării pentru a satisface cerinţa autorităţilor pentru capturi mai mari. Cu toate acestea, vasele vechi şi incorect echipate sunt predispuse la probleme tehnice şi nu numai, precum epuizarea combustibilului. În plus, pescarii nu au posibilitatea de a chema ajutoare.

