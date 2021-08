Vâlcu: Dacă astăzi s-ar face un sondaj, Florin Cîțu ar avea peste 60%

Desigur, nu este un procent real, ci o glumă făcută de jurnalistul Val Vâlcu după ce premierul, în urma dezvăluirilor din tinerețe, fie a zis că nu răspunde, fie că nu știe.

„Florin Cîțu conduce în sondaje. Dacă s-ar face astăzi un sondaj, Cîțu ar avea peste 60%. Este premierul „nu știu / nu răspund”. La un sondaj, cei mai mulți încercuiesc „nu știu/nu răspund”. Lozinca lui Florin Cîțu este: „nu știu / nu răspund”, a zis, ironic, jurnalistul Val Vâlcu în emisiunea Oanei Zamfir de la Antena 3.

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că dosarul din 2009 a fost respins de instanţa din Statele Unite şi că este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinţe civile, despre care nu a fost informat niciodată.

„Sâmbătă a fost prezentat în spaţiul public un dosar în Statele Unite. M-am informat şi eu. Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentinţe civile, despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009. Eram foarte uşor de găsit pentru oricine, dacă chiar voia să mă găsească în 2009, dacă era ceva. Realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanţa din Statele Unite, iar eu am încredere în justiţia din SUA. (...) Acel claim a fost respins de instanţa americană", a arătat premierul, într-o declaraţie acordată presei.

Despre alcool și condus

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă că niciodată nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul şi că, după episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, şi-a învăţat lecţia.



„Aş spune ceea ce spun fiecărei persoane din momentul în care mi s-a întâmplat mie - că nu trebuie făcut, niciodată nu trebuie amestecat alcoolul şi condusul. Eu mi-am învăţat lecţia. Nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci. A fost o singură dată. (...) Este ceva ce niciodată nu aş susţine şi de fiecare dată am fost împotrivă. Poate că este nevoie şi în România să ne uităm la legislaţie, pentru că în Statele Unite legislaţia este mult mai dură. Depinde de la stat la stat. (...) Această toleranţă zero poate că ar trebui să ne gândim să fie implementată şi în România. (...) Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut prin acea situaţie niciodată", a afirmat premierul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.