UE ar vrea ca Big Tech să suporte costurile reţelelor de telecomunicaţii

Uniunea Europeană va consulta sectoarele tehnologiei şi telecomunicaţiilor dacă giganţii din domeniul tehnologiei (Big Tech), cum ar fi Alphabet Inc (Google), Meta şi Amazon.com Inc, ar trebui să subvenţioneze costurile reţelei de telecomunicaţii, conform unui document al CE consultat de Reuters.



Furnizorii de telecomunicaţii din UE, inclusiv Deutsche Telekom, Orange, Telefonica şi Telecom Italia susţin că şase cei mai mari furnizori de conţinut sunt responsabili pentru mai mult de 50% din tot traficul internet şi ar trebui să suporte o parte din costul modernizării infrastructurii. Printre furnizorii de conţinut sunt incluse şi Netflix Inc, Apple Inc şi Microsoft Corp.



Giganţii din sectorul tehnologiei susţin că ideea este echivalentă cu o taxă pe traficul pe internet şi ar putea submina regulile europene privind neutralitatea net-ului care cer ca toţi utilizatorii să fie trataţi în mod egal.



Consultarea demarată de CE face parte dintr-un document de 19 pagini elaborat de Executivul comunitar înainte de a propune legislaţia.



Documentul ar urma să fie publicat săptămâna viitoare, pentru a include şi răspunsurile companiilor tehnologice şi de telecomunicaţii, deşi perioada publicării ar putea fi modificată. Următorul pas va fi un acord cu statele membre UE şi Parlamentul European pentru finalizarea legislaţiei.



Comisia îi va întreba pe giganţii din tehnologie şi pe operatorii de telecomunicaţii din UE în ce investesc şi cum vor evolua aceste investiţii. "Consultarea demarată de CE include întrebări care caută să justifice ideea companiilor de telecomunicaţii ca giganţii din domeniul tehnologiei să suporte o parte din costul modernizării infrastructurii. Mai mult, se pare că va fi ignorat impactul asupra consumatorilor şi regulile privind neutralitatea net-ului", a declarat o sursă din industrie pentru Reuters.



"De asemenea, CE va solicita informaţii detaliate privind afacerile, cum ar fi contractele de peering, care sunt de obicei confidenţiale", a adăugat sursa, conform Agerpres.

