Tehnologie de stimulare electrică a măduvei spinării, în teste. După cinci luni de terapie, toți voluntarii au reușit să meargă din nou

Nouă persoane care au suferit de paralizie severă sau completă ca urmare a leziunilor măduvei spinării și-au recăpătat într-o anumită măsură capacitatea de a merge, potrivit unui studiu al cercetătorilor de la grupul de cercetare elvețian NeuroRestore. Astfel, toți voluntarii au arătat semne imediate de îmbunătățire și au continuat să progreseze chiar și după cinci luni, notează Science Alert.

Oamenii de știință au identificat celulele nervoase responsabile pentru a ajuta persoanele paralizate să meargă din nou, deschizând posibilitatea unor terapii țintite de care ar putea beneficia persoane cu leziuni ale măduvei spinării. Leziunile grave ale măduvei spinării pot perturba legătura dintre creier și rețelele de celule nervoase din coloana vertebrală inferioară, care controlează mersul. Incapabili să primească comenzi, acești neuroni devin nefuncționali, ceea ce poate duce la o paralizie permanentă a picioarelor.



Cercetări anterioare au demonstrat că stimularea electrică a măduvei spinării poate inversa o astfel de paralizie, dar modul în care se întâmplă acest lucru nu a fost clar. Așadar, expertul în neuroștiință Claudia Kathe de la Institutul Federal de Tehnologie Elvețian Lausanne (EPFL) și colegii săi au testat o tehnologie numită stimulare electrică epidurală pe nouă persoane.

Implanturi cu neurotransmiţători

Măduva spinării a fost stimulată de un neurotransmițător implantat chirurgical, după care pacienții au trecut și printr-un proces de neuroreabilitare intensivă, ce a implicat un sistem robotic de sprijin care i-a asitat în timp ce se mișcau. Pacienții au trecut prin cinci luni de stimulare și reabilitare, de la patru până la cinci ori pe săptămână. Toți voluntarii au putut apoi să facă pași cu ajutorul unui cadru.

Spre surprinderea cercetătorilor, pacienții recuperați au arătat de fapt o reducere a activității neuronale în măduva spinării lombare în timpul mersului. Echipa crede că acest lucru se datorează faptului că activitatea este specifică unui anumit subset de neuroni care sunt esențiali pentru mers. „Când te gândești la asta, nu ar trebui să fie o surpriză, pentru că în creier, când te obișnuiești să faci un lucru, asta este exact ceea ce vezi – sunt din ce în ce mai puțini neuroni activați cu cât devii mai bun la asta.”

O terapie bazată pe celule stem ar putea reface funcţia motorie

Un studiu publicat în jurnalul Advanced Science a investigat dezvoltarea unui țesut pe bază de celule stem pluripotent induse (IPSCs), încapsulate într-o matrice de hidrogel, cu scopul obținerii unui implant care să regenereze componenta lezată a măduvei spinării. Implantul a fost testat atât in vitro, cât și in vivo pe modele de laborator (șoareci), demonstrând rezultate promițătoare în rândul subiecților cu paralizie acută și cronică. Țesutul dezvoltat de oamenii de știință de la Tel Aviv University reprezintă de fapt o rețea neuronală tridimensională, funcțională, ale cărei componente structurale au demonstrat atât in vitro cât și in vivo un efect sinergic care promovează neurogeneza. Dezvoltarea unui astfel de tratament cu potențial regenerativ implică cel mai ridicat nivel de personalizare, utilizându-se chiar celulele pacientului.

Utilizarea celulelor stem în diverse afecțiuni nu este un concept nou în lumea medicală și științifică, însă a început să fie o abordare din ce în ce mai studiată în ultimii ani. Cele mai multe cercetări se regăsesc în zona tratamentului sclerozei multiple și a sclerodermiei. Conform unui studiu publicat în cadrul Congresului Comitetului European de Tratament și Cercetare a Sclerozei Multiple (ECTRIMS) din 2018, transplantul de celule stem, utilizat drept primă linie de terapie în cazul pacienților cu o formă extrem de agresivă de scleroză multiplă, conduce la stoparea progresiei bolii și la îmbunătățirea scorului de dizabilitate în peste 90% din cazuri. Mai mult decât atât, un alt studiu a demonstrat eficacitatea auto-transplantului de celule stem și la pacienții cu scleroză multiplă recurent remisivă, această abordare fiind semnificativ mai eficientă în întârzierea progresiei bolii comparativ cu administrarea terapiei modificatoare de boală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News