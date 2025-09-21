Secretul longevității: Ceaiul băut de locuitorii din Okinawa, așa zisul „tărâm al nemuritorilor”

Din cartea „Enzima întineririi” a medicului Hiromi Shinya aflăm că un posibil „secret al longevității” locuitorilor din Okinawa, regiunea japoneză cunoscută pentru cea mai mare speranță de viață din lume, ar putea fi consumul zilnic de turmeric.

Potrivit mai multor studii citate în literatura de specialitate, turmericul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante puternice. Este asociat cu reducerea riscului de boli degenerative precum Alzheimer, scleroza multiplă sau diverse tipuri de cancer.

Ingredientul activ din turmeric, curcumina, stimulează apoptoza, proces prin care celulele canceroase sunt distruse, și ar putea încetini dezvoltarea leucemiei. De asemenea, consumul regulat de ceai de turmeric ar diminua depozitele de proteine defecte din creier, considerate responsabile pentru boala Alzheimer.

Locuitorii din Okinawa, mari consumatori de ceai de turmeric, au o incidență foarte scăzută a bolilor asociate cu îmbătrânirea, precum artrita, bolile cardiace și cancerul. Cercetătorii cred că acest obicei alimentar contribuie la starea lor de sănătate și la longevitatea remarcabilă.

Totuși, specialiștii atrag atenția că suplimentele pe bază de turmeric trebuie administrate cu precauție, mai ales de persoanele cu probleme renale, existând riscul de complicații.

Informațiile prezentate în acest articol au scop exclusiv informativ și nu înlocuiesc sfaturile medicale profesioniste. Deși turmericul și alte plante medicinale sunt studiate pentru potențialele lor beneficii asupra sănătății, efectele pot varia de la o persoană la alta. Înainte de a introduce în alimentație ceaiuri, suplimente sau alte remedii pe bază de plante, este recomandat să discutați cu medicul dumneavoastră. Persoanele care suferă de afecțiuni cronice (precum boli renale, hepatice, cardiovasculare sau autoimune) ori care urmează tratamente medicamentoase trebuie să acorde o atenție deosebită, întrucât pot apărea interacțiuni sau complicații. Nu începeți niciun tratament alternativ fără avizul medicului.