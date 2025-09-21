Secretul longevității: Ceaiul băut de locuitorii din Okinawa, așa zisul „tărâm al nemuritorilor”

Care este secretul longevității locuitorilor din Okinawa (Japonia)?
Din cartea „Enzima întineririi” a medicului Hiromi Shinya aflăm că un posibil „secret al longevității” locuitorilor din Okinawa, regiunea japoneză cunoscută pentru cea mai mare speranță de viață din lume, ar putea fi consumul zilnic de turmeric.
Potrivit mai multor studii citate în literatura de specialitate, turmericul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante puternice. Este asociat cu reducerea riscului de boli degenerative precum Alzheimer, scleroza multiplă sau diverse tipuri de cancer.
Ingredientul activ din turmeric, curcumina, stimulează apoptoza, proces prin care celulele canceroase sunt distruse, și ar putea încetini dezvoltarea leucemiei. De asemenea, consumul regulat de ceai de turmeric ar diminua depozitele de proteine defecte din creier, considerate responsabile pentru boala Alzheimer.
Locuitorii din Okinawa, mari consumatori de ceai de turmeric, au o incidență foarte scăzută a bolilor asociate cu îmbătrânirea, precum artrita, bolile cardiace și cancerul. Cercetătorii cred că acest obicei alimentar contribuie la starea lor de sănătate și la longevitatea remarcabilă.
Totuși, specialiștii atrag atenția că suplimentele pe bază de turmeric trebuie administrate cu precauție, mai ales de persoanele cu probleme renale, existând riscul de complicații.
Informațiile prezentate în acest articol au scop exclusiv informativ și nu înlocuiesc sfaturile medicale profesioniste. Deși turmericul și alte plante medicinale sunt studiate pentru potențialele lor beneficii asupra sănătății, efectele pot varia de la o persoană la alta. Înainte de a introduce în alimentație ceaiuri, suplimente sau alte remedii pe bază de plante, este recomandat să discutați cu medicul dumneavoastră. Persoanele care suferă de afecțiuni cronice (precum boli renale, hepatice, cardiovasculare sau autoimune) ori care urmează tratamente medicamentoase trebuie să acorde o atenție deosebită, întrucât pot apărea interacțiuni sau complicații. Nu începeți niciun tratament alternativ fără avizul medicului.
Doctorul Hiromi Shinya este inventatorul chirurgiei colonoscopice, contribuind şi la proiectarea instrumentului folosit în acest tip de operaţii. Printre cele peste 300.000 de persoane tratate de el, s-au numărat preşedinţi de ţări, prim-miniştri, staruri de film, muzicieni celebri. A fost profesor de chirurgie la Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York şi a ocupat funcția de şef al Unităţii de Chirurgie Endoscopică de la Centrul Medical Beth Israel. A decedat pe 9 decembrie 2021, la vârsta de 86 de ani, în Tokyo.
Cancerul colorectal, odată considerat o afecțiune predominantă la persoanele între 50 și 70 de ani, începe să apară tot mai frecvent după 45 de ani, avertizează dr. Eliza Gangone.
Dr. Eliza Gangone a explicat că, deși cancerul colorectal era mai frecvent între 50 și 70 de ani, incidența sa a crescut și după 45 de ani. Potrivit medicului, după această vârstă, prevenția este obligatorie chiar fără simptome.
„Cum ar fi de dorit să se descopere un astfel de caz?", a întrebat Val Vâlcu.
„Evident că trebuie să ținem cont de vârsta pacientului. Până acum se spunea că incidența maximă a cancerului este între 50 și 70 de ani, însă ultimele studii arată că incidența acestuia a crescut și după vârsta de 45 de ani.
Chiar dacă ai să nu ai simptome, în mod obligatoriu, după 45 de ani există două teste de screening: testul hemocult care urmărește existența unor urme de sânge în scaun, care dacă este pozitiv, el nu este un test foarte specific. Poate fi pozitiv și în boala hemoroidală și în alte afecțiuni, gen boli inflamatorii care pot determina sângerări.
În al doilea rând, foarte specifică este colonoscopia totală care este cea mai importantă metodă de screening pentru cancerul colorectal și care este utilă nu numai pentru diagnosticul neoplasmului, dar poate avea și rol terapeutic”, a spus dr. Eliza Gangone.
Vedeți mai multe în interviu:
de Roxana Neagu