Consultantul politic, Cozmin Gușă a vorbit, în cadrul emisiunii ”Deferiţi Mass-Media” despre scumpirile tot mai mari cu care se confruntă românii în ultima vreme. Acesta a prezentat propriul exemplu, explicând cum costurile din redacția GoldFM s-au triplat, în special din cauza facturilor mari la electricitate. Și Agenția Națională de Administrare Fiscală ar avea un rol în acest val de scumpiri cu care se confruntă toți, de la marii producători, până la cetățenii simpli, potrivit lui Cozmin Gușă.

"Costurile cele mai mari în economia unor redacții sunt cele legate de aerul condiționat, necesar asigurării unor temperaturi scăzute pentru aparatura de: emisie, aparatura de producție. La radio, la Gold FM se duc cheltuielile astea deja la câteva mii de euro, de la emițător până la producție, pe lună, ceea ce nu depășea în urmă cu câteva luni o mie de euro, acum e la 3-4 mii, deci e ceva foarte mult.

Am dat aceste exemple pentru cei care ne urmăresc, sigur au exemplele lor din case, din gospodării, cei care au nevoie de gaz ca să producă hrana animalelor sau propria hrană, cei care au nevoie de temperaturi scăzute pentru că mulți sunt suferinzi, și-au luat aparate de aer condiționat pentru că nu pot să reziste la temperaturi mari, sunt cardiaci. Deci astea sunt cele mărunte, acum dacă stăm și închidem ochii și ne gândim la marii producători, la marii procesatori, la tot ceea ce înseamnă asigurarea traiului nostru cu produse sau cu bunuri de larg consum, vă dați seama cât de mare este blocajul și cât de mare este efectul în prețuri. Și iar ne întoarcem la buzunarele noastre, că noi trebuie să cumpărăm aceste produse mult scumpite. Și ne golim buzunarele.", a spus Cozmin Gușă.

Gușă: Ăsta a fost planul de la început cu Fiscul

"Am înțeles, dar se bate producătorul de benzină, de motorină, de curent electric, cu Fiscul, că și ăla umblă acum la buzunarul nostru, deci e care e mai tare acum.", a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

"Ăsta cred că a fost planul de la început cu Fiscul. E foarte greu să vorbesc despre business, că și administrarea țării e o afacere mai mare. Ai niște venituri pe care ți le asigură în niște condiții foarte comode alde Chirieac, Vâlcu, Gușă și zecile de mii de oameni care ascultă acum și urmăresc această emisiune, plus ceilalți, venituri sigure, clare, că suntem obligați, și tu (stat n.r.) trebuie banii ăștia să-i investești ca să faci ceva profit și să îi cheltui ca să ne asiguri nouă: pază, condiții bune, justiție. Și ei ce fac? Au aceste venituri, le cheltuie cu multă aproximație și cu multă prostie, să mă scuzați, nu creează deloc plus valoare, nu le ajung acești bani, se împrumută la o dobândă de circa 10% pe an, care în mod normal la orice companie este greu de acoperit cu profit.

Adică zici: "Domnule, m-aș împrumuta cu 10%, da` eu nu fac profit de 10% din cifra de afaceri”, deci aduc bani de acasă ca să plătească acea dobândă. România nu are de unde să mai aducă bani, deci noi tăiem câte o halcă din corpul vacii, să mă scuzați, care nu mai poate să producă la fel, pentru că nu putem să plătim dobânda de 10%. Asta este imaginea țării și asta este fiscalizarea. Deci fiscalizarea este doar o parte din talentul unui guvern. Cea mai importantă parte este partea creativă, partea de investiții, unde fac, în ce investesc ca să fac profit.", a mai spus Cozmin Gușă.

