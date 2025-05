Respiră mai bine în timp ce dormi. Plantele care purifică aerul peste noapte

În mod obișnuit, plantele absorb dioxid de carbon și eliberează oxigen în timpul zilei, datorită fotosintezei. Noaptea, procesul se inversează pentru majoritatea speciilor. Totuși, există plante care continuă să producă oxigen și în întuneric, grație unui tip de fotosinteză specială, cunoscută sub denumirea CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Aceste plante nu doar că împrospătează aerul, ci contribuie și la eliminarea unor substanțe toxice precum benzenul, formaldehida sau tricloretilena.

Una dintre cele mai populare și eficiente plante este aloe vera. Renumită pentru proprietățile sale vindecătoare, în special în tratarea arsurilor și tăieturilor minore, aloe vera joacă și un rol esențial în purificarea aerului. Poate absorbi cu succes benzenul și formaldehida, eliberând în schimb oxigen. Este o plantă rezistentă, care preferă un sol uscat și o amplasare însorită. Se adaptează ușor în orice locuință, mai ales datorită întreținerii minime pe care o presupune.

Filodendronul este o altă alegere potrivită pentru dormitor. Această plantă cu frunze mari, lucioase, are capacitatea de a filtra substanțele nocive din aer, contribuind la un mediu mai curat și mai sănătos. Ușor de întreținut, filodendronul preferă locurile cu lumină filtrată sau semiumbră și nu necesită udare frecventă. Totuși, este important de reținut că frunzele sale pot fi toxice dacă sunt ingerate, ceea ce înseamnă că nu este cea mai bună opțiune în casele unde trăiesc animale de companie sau copii mici.

Ficus benjamina, cunoscut și sub numele de smochin plângător, este o plantă de interior cu aspect arboricol, apreciată pentru capacitatea sa de a elimina toxine precum formaldehida, benzenul și tricloretilena. Spre deosebire de alte plante, ficusul are nevoie de mai multă atenție: iubește lumina naturală, dar nu directă, și preferă un mediu cu umiditate ridicată. Nu este recomandat celor care nu au timp sau răbdare pentru grădinărit, însă răsplata este un aer mai curat și o atmosferă plăcută în cameră.

Epipremnum pinnatum, cunoscut în popor drept Iedera diavolului, este originară din Polinezia Franceză și se remarcă prin frunzele sale decorative și capacitatea de a curăța aerul de formaldehidă. Este o plantă extrem de ușor de întreținut, ideală chiar și pentru începători. Are nevoie de lumină difuză și udare rară, fiind rezistentă la condiții variate. Este totuși o plantă toxică dacă este ingerată, așa că trebuie ținută departe de animalele de companie.

Spathiphyllum sau crinul păcii este cunoscut pentru florile sale albe elegante și pentru eficiența în eliminarea poluanților din aer, precum benzenul, toluenul și xilenul. Planta preferă lumina indirectă și se descurcă bine în camere mai întunecoase, dar are nevoie de udare regulată. Inflorește o dată pe an, primăvara, însă poate fi stimulată și pentru o a doua înflorire toamna, cu puțin fertilizator. Și în acest caz, este important de reținut că frunzele pot fi toxice pentru animalele de companie.

Un alt aliat în lupta pentru un aer curat este Sansevieria trifasciata, cunoscută sub denumirea populară de limba soacrei. Această plantă are frunze lungi și verticale, capabile să producă oxigen în timpul nopții și să absoarbă substanțe nocive din aer. Este ideală pentru persoanele ocupate sau care nu au experiență în îngrijirea plantelor, deoarece necesită udare rară și se dezvoltă bine chiar și în condiții de lumină mai slabă. De asemenea, are o creștere rapidă, ceea ce o face potrivită pentru a fi înmulțită ușor.

Chlorophytum comosum, cunoscută ca planta păianjen, este una dintre cele mai rezistente și nepretențioase plante de apartament. Se adaptează perfect în orice mediu, inclusiv în dormitoare cu lumină slabă sau temperaturi mai scăzute. Produce flori mici, albe, și poate fi ușor înmulțită prin plantarea lastarilor. Această plantă are o capacitate deosebită de a elimina monoxidul de carbon, benzenul și formaldehida, contribuind la un mediu mai sănătos în timp ce tu te odihnești.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News