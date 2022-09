Premieră în România: 10 generatoare pentru stimularea precipitaţiilor au ajuns în Vrancea, unul dintre cele mai afectate județe din cauza secetei

Zece generatoare pentru stimularea precipitaţiilor, o premieră pentru România, au intrat în dotarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II din Vrancea, judeţ care a fost printre cele mai afectate de seceta din acest an, a declarat, vineri, prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici. „Din păcate, stimularea precipitaţiilor nu a fost o prioritate şi nu a fost implementată la nivelul României. Astăzi (vineri – n.r.), în Vrancea, s-a dat startul şi la această componentă, o premieră naţională. Este vorba de zece generatoare, 10 sisteme performante cu rol de stimulare a norilor de precipitaţii, care au intrat în dotarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II Vrancea. (…) Din punct de vedere al inovaţiei, din fericire este o noutate doar pentru România, dar acest lucru are şi o componentă bună. Aceste generatoare, fiind folosite pe scară largă în Croaţia, Franţa, Spania, China sau America de Nord, nu sunt la nivel de teste experimentale, deja şi-au demonstrat eficacitatea”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicuşor Halici.

Acţiunile de combatere a secetei vor continua şi cu alte demersuri, între care continuarea lucrărilor la canalul Siret Bărăgan şi contractarea unor avioane care de asemenea stimulează norii încărcaţi cu precipitaţii.

”Am venit, am spus, am făcut și voi face! Încă de la începutul mandatului meu de prefect al județului Vrancea, seceta a fost una din problemele cele mai grave de care m-am lovit. Am mers pe câmp, am discutat cu fermierii, am identificat soluțiile și am început implementarea lor. Astfel, l-am contactat pe ministrul agriculturii, Petre Daea, care a venit în Vrancea să vadă cu ochii domniei sale situația gravă a culturilor afectate de seceta, moment în care s-a angajat să înceapă demersurile pentru continuarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăgan, cel puțin pentru tronsoanele care traversează județul nostru. Am invitat în Vrancea președintele Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor Gheorghe Căunei Florescu și președintele Societății Meteorologice Române, domnul Ion Sandu, care au vorbit cu fermierii, discuții care au conturat anumite soluții la care și-au luat angajamentul, iar azi avem una din aceste soluții implementată. Am discutat direct cu Primul-ministru al României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă despre aceste aspecte, iar domnia sa mi-a promis că va întreprinde demersurile necesare pentru ca acest fenomen grav, care afectează toată agricultura să poată să fie combătut și să avem soluții clare pentru evitarea dezastrelor din sector.Astăzi, la nici patru luni de când am început acest drum, vă pot confirma că primul pas major a fost realizat.

Astăzi, la Focșani, Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Vrancea are în dotare și poate să folosească 10 sisteme performante, singurele stimulatoare ale norilor de ploaie din România. Aceste stimulatoare vor fi amplasate în punctele de lansare din zona sub-montană a Vrancei și sunt operaționale din momentul instalării. Astăzi putem spune că suntem în măsură să diminuăm seceta prin stimularea norilor care au precipitații dar nu precipită, să genereze precipitații atât de necesare, pe câmpurile agricole din Vrancea, în livezi, în podgorii dar și pentru uzul gospodăresc. Vreau să vă mai spun că nu sunt singurele măsuri pe care le întreprindem în acest moment. Începând cu prima parte a lunii octombrie, pe aeroportul Bacău vor veni cele 2 avioane din Bulgaria, care au fost în această vară in zona Tulcea- Constanța, avioane care au generat precipitații de 14-30 l/mp, iar rezultatele le puteți observa chiar dumneavoastră, cele două județe fiind foarte puțin afectate de secetă.Voi insista și voi continua demersurile pentru ca Siret-Bărăgan, arteră vitală pentru susținerea sistemelor de irigații din județ, să devină în cel mai scurt timp o realitate, continuarea punerii în funcțiune a canalelor administrate de ANIF și nu doar atât”, a scris Halici pe contul personal de Facebook.

Reprezentanţii Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II Vrancea au dat asigurări că tehnologia însămânţării norilor cu iodură de argint nu produce efecte adverse pentru mediu sau om.

