Ponta, mesaj despre Ciucă: Să-și vadă de problemele din energie. Pentru scandalul cu plagiatul, demisionez eu

Victor Ponta, ironic fiind, a spus că demisionează el pentru scandalul cu plagiatul. Fostul premier a zis că Nicolae Ciucă ar trebui să-și vadă de problemele din energie și alte lucruri mai urgente decât să dea explicații despre teze de doctorat.

„#Demisia Ponta! Astept sa iasa din nou domnii Basescu, Iohannis, Funeriu, Mircea Dumitru, Liiceanu & Co sa imi ceara demisia; astept ca toti cei fraieriti de “domnii” de mai sus, care strigau dupa mine “Plagiatorule”, sa se mai uite o data in oglinda si sa isi mai traga o palma! Sunt cel mai patit cu povestile astea si am, deci, dreptul sa vorbesc: sa il lasam in pace pe Dl Ciuca sa faca ceea ce asteptam toti de la el: rezolvarea crizelor din energie, finante, sanatate, educatie”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

„Propun ca Dl Ciuca sa isi vada de problemele din energie, sanatate, educatie, finante samd - si sper sa aiba rezultate concrete si mai bune cat mai rapid, ca suntem cu “apa peste cap” . Pentru scandalul cu plagiatul imi dau eu demisia!”, a mai scris Victor Ponta într-un mesaj amplu.

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" informează că la nivelul instituţiei au fost iniţiate procedurile de verificare

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" informează că la nivelul instituţiei au fost iniţiate procedurile de verificare a respectării standardelor de calitate şi de etică universitară a tezei de doctorat 'Dimensiunea angajării Armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale', susţinută de Nicolae Ciucă în anul 2003, urmare a unei solicitări a premierului în acest sens.



"Urmare la informaţiile apărute în Mass-media şi a solicitării domnului Nicolae-Ionel Ciucă, adresată Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", vă informăm că la nivelul instituţiei noastre au fost iniţiate demersurile legale, prin intermediul Comisiei de etică universitară, de verificare a respectării standardelor de calitate şi de etică universitară, cu privire la existenţa unor similitudini cu alte lucrări ştiinţifice, în cadrul tezei de doctorat cu titlul 'Dimensiunea angajării Armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale', susţinută de autorul tezei în anul 2003", se arată în informare.



Premierul Nicolae Ciucă a precizat marţi că a solicitat analizarea lucrării sale de doctorat, susţinută în 2003, intitulată "Dimensiunea angajării armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale", de către Comisia de etică a Universităţii Naţionale de Apărare (UNAp), instituţia organizatoare de studii de doctorat în care s-a susţinut teza.

Cum a fost aleasă tematica tezei de doctorat





Potrivit premierului, alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experienţa personală acumulată în misiunile internaţionale la care a participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menţinere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) şi misiunea de tip coaliţie din Afganistan (2002).



Şeful Executivului a subliniat că în calitate de militar, indiferent de poziţia pe care a fost încadrat, şi-a îndeplinit întotdeauna atribuţiile, "respectând principiile, legile şi regulamentele militare care guvernează activitatea Armatei Române".



"În acuzele publice se reclamă că unele referiri din notele de subsol nu apar şi în lista bibliografică. Acest lucru nu arată altceva decât faptul că lucrarea a fost elaborată onest, fiind menţionată cel puţin într-un loc sursa bibliografică. Acuzaţiile publice nu se pot susţine ştiinţific în niciun fel, fapt ce poate fi dovedit şi de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect şi profesionist utilizată. Sintagme şi formulări standardizate specifice domeniului tezei de doctorat (gen "pilon de stabilitate" etc) nu trebuie ocolite atunci când tratezi un subiect sensibil - precum geopolitica - unde semantica trebuie neapărat să fie precisă, motiv pentru care anumite sintagme/formulări este obligatoriu să fie standardizate", a afirmat Ciucă.



Într-o anchetă publicată de pressone.ro se susţine că teza lui Nicolae Ciucă, în baza căreia a devenit doctor în ştiinţe militare în 2003, include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138.

