Planurile Apple pentru iPhone 2022, dezvăluite de un analist

Telefoanele Apple din 2022 vor avea modificări profunde față de modelele iPhone din 2020 și cele care vor fi lansate în acest an, a spus analistul Ming-chi Kuo.

Conform The Verge, analistul spune că telefoanele mai performante din serie vor avea senzori de 48 MP pentru camerele principale. În plus, din 2023, telefoanele iPhone vor avea senzorii Face ID sub ecran pentru a renunța la bucata ocupată în partea superioară a display-ului.

Chiar dacă multe telefoane cu Android au senzori de 48 MP, telefoanele Apple vor avea senzori mai performanți. Alte lucruri dezvăluite de Kuo constau în mărimea telefoanelor: modelul Mini nu va mai exista, iar Apple va rămâne la 6,1 inch și 6,7 inch. Modelul iPhone 12 Mini nu s-a vândut conform așteptărilor.