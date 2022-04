Patrick Mourataglou a spus de ce se temea când Halep juca cu Serena Williams: Ştiam că se va urca pe ea instant

"Serena a bătut-o de cele mai multe ori, cu excepția unui meci foarte important, finala de la Wimbledon, unde a jucat un tenis incredibil. Dar i-am respectat mereu intensitatea din jocul său.

Și am știut de fiecare dată când Serena a jucat împotriva ei că, dacă Serena ar fi pierdut chiar și un strop de concentrare, Simona s-ar fi urcat pe ea instant", a declarat Mouratoglou, potrivit Tennis Majors.

Ţelul lui Mouratoglou cu Halep

"Țelul este ca, într-o zi, să pună capăt carierei gândindu-se 'Am făcut maximum din ce aș fi putut să fac'. A fost numărul unu mondial, a câștigat Grand Slam-uri. Nu există niciun motiv pentru care nu ar putea sau nu va putea să facă asta din nou.

Este o campioană. Simt și că există o marjă mare de îmbunătățire a multor aspecte, iar ea încă este înfometată. Așa că eu cred că este o bază fantastică peste care se poate construi ceva, cu scopul de a se descurca cel puțin la fel de bine ca înainte.

Nu cred că ar trebui să-și seteze vreo limită. Mereu mă uit la orice detaliu și îmbunătățesc orice aspect pe care îl consider de îmbunătățit, fie că ne referim la cel fizic, mental, tehnic sau tactic.

Deja ne-am uitat la mai multe lucruri, de la cum concurează, la condiția fizică sau la metodele de antrenament. Sunt multe lucruri pe care cred că le putem face mai bine. Și ea are absolut aceeași mentalitate.

(...) Conexiunea s-a făcut super rapid, sincer. Aș spune că s-a creat în primele două ore în care am discutat. Uneori simți această conexiune imediat, uneori durează.

În cazul Simonei, a fost instant, sincer. Așa cum am spus, este super inteligentă, dar și super sensibilă, iar ea a fost foarte deschisă cu mine.

Așa că asta a ajutat, cumva. Mi-a făcut munca mai ușoară prin faptul că a fost sinceră și mi-a dat senzația că dorește să muncească și să se dedice complet lucrurilor pe care le vom face", a declarat Mouratoglou, potrivit Digisport.

Mouratoglou, noul antrenor al lui Halep

„Astăzi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit.

Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se. La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt dispus să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar nu a încăput în discuție, la acea vreme. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând”, a scris Patrick Mouratoglou, joi, pe Twitter.

