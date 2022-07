Netflix a pierdut aproape un milion de abonaţi din aprilie până acum

Netflix se confruntă cu o perioadă dificilă, după ce a pierdut aproape un milion de abonaţi între aprilie şi iulie. Numărul de persoane care renunţă la serviciu este în continuă scădere. Compania a raportat prima pierdere de abonaţi în aprilie, ştire care a fost urmată de sute de reduceri de locuri de muncă şi de o scădere bruscă a preţului acţiunilor sale.

Creşterile de preţ au avut un impact negativ, mulţi abonaţi declarându-şi nemulţumirea. Pierderile de abonaţi raportate marţi sunt cele mai mari din istoria companiei. Cele mai multe persoane care au renunţat la abonamente sunt din SUA şi Canada, pe locul trei situându-se Europa, scrie Rador.

Abonamentul Netflix va deveni mai ieftin datorită unei colaborări cu Microsoft

Netflix a făcut echipă cu Microsoft pentru a oferi clienţilor un plan de abonament mai ieftin, care va afişa reclame, scrie BBC.

Gigantul de streaming precizează că serviciul se va adăuga la planurile sale de abonament deja existente, care nu includ reclame. În aprilie, acţiunile Netflix au scăzut după ce compania a raportat prima pierdere de abonaţi în mai mult de un deceniu.

Luna trecută, co-directorul executiv Ted Sarandos a declarat că Netflix este în discuţii cu alte companii, pentru a găsi modalităţi de a atrage publicul sensibil la preţ.

"Microsoft are capacitatea dovedită de a susţine toate nevoile noastre de publicitate, în timp ce lucrăm împreună pentru a construi o nouă ofertă susţinută de reclame", a declarat directorul operaţional al Netflix, Greg Peters, într-un comunicat, conform Rador.

Netflix face concedieri pe fondul pierderii de abonați și a concurenței din piață

Compania Netflix disponibilizează deoarece pierde din ce în ce mai mulți abonați.

Netflix a anunțat o nouă rundă de reduceri de locuri de muncă, în contextul în care se confruntă cu încetinirea creșterii și creșterea concurenței, relatează BBC și Mediafax. Gigantul de streaming a anunțat că va elimina încă 300 de locuri de muncă - aproximativ 4% din forța sa de muncă - în special în SUA, după ce în luna mai a eliminat 150 de persoane.



Aceste decizii vin după ce compania a raportat în aprilie prima pierdere de abonați din mai bine de un deceniu.

Netflix vrea să împiedice partajarea conturilor personale

În încercarea de a stimula creșterea, firma explorează un serviciu cu suport publicitar și ia măsuri drastice împotriva partajării parolelor.



Deși Netflix are 220 de milioane de abonați la nivel global și rămâne liderul incontestabil pe piața de streaming, s-a confruntat cu o concurență acerbă în ultimii ani, odată cu lansarea unor platforme rivale precum Disney Plus și Prime Video de la Amazon.



De asemenea, compania a demarat recent o serie de majorări de prețuri în SUA, Marea Britanie și în alte țări, care au contribuit la pierderea de abonați.



Firma a declarat că se așteaptă ca numărul său de abonați să scadă cu încă două milioane în cele trei luni până în iulie, după ce a scăzut cu 200.000 la începutul acestui an.

