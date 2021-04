NASA folosește coliere de plastic, identice cu cele din comerț, pentru roverele pe care le are pe Marte / FOTO

O fotografie postată de NASA, cu roverul Curiosity, a atras atenția internauților. Aceștia au observat că mare parte dintre cablurile acestuia, dar și alte componente, sunt legate de structura roverului cu celebrele coliere de plastic, pe care majoritatea oamenilor le folosesc în construcții sau pentru a lega cablurile.

Nu este prima dată când internetul este fascinat de utilizarea de către NASA a celebrelor coliere. Atunci când Perseverance a amartizat pe Planeta Roșie, în februarie, au existat numeroase reacții similare, notează ScienceAlert.

Bleeding edge technology machine on another planet is saved by zip ties???? pic.twitter.com/G3rPdODjNe