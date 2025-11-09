€ 5.0860
Data publicării: 23:30 09 Noi 2025

Loto 6/49: S-a câștigat marele premiu. Biletul norocos a costat doar 12 lei
Autor: Doinița Manic

castig_loto_649 Foto: Loteria Română
 

S-a castigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro, anunță Loteria Română.

"La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane  de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și a fost completat cu o singuraă variantă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul", transmite Loteria Română într-un comunicat de presă.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 de la extragerea de duminică, 9 noiembrie, au fost 32, 19, 5, 10, 34, 23. Vezi numerele câștigătoare la celelalte categorii AICI.

