Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 iunie, 2021

LOTO. LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, duminică, 6 iunie, 2021, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică numerele extrase începând cu orele 18:15

LOTO. La Tragerile de joi, 3 iunie, Loteria Romana a acordat 24.200 de castiguri în valoare totala de peste 15,66 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 3.06.2021, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 6.06.2021, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,58 milioane lei (peste 321.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,55 milioane lei (peste 5,8 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 287.400 de lei (aproximativ 58.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 113.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 111.500 de lei (peste 22.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 2.600 de lei.

Numerele extrase, duminică, 6 iunie, 2021

Loto 6/49

21 36 2 28 6 34

Loto 5/40

21 4 34 6 27 13

Joker

45 38 40 8 32 + 10

Noroc

9 2 5 9 3 8 1

Super noroc

9 9 3 4 8 0

Noroc plus

0 9 6 2 8 5