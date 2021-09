Ilie Năstase: Simona Halep nu a primit încă o rachetă de la mine, trebuie să cumpăr de pe internet

'Simona nu a primit încă racheta de la mine pentru că nu am găsit. Trebuie să cumpăr şi eu de pe internet o rachetă de-ale mele. Chiar nu mai am rachete de-ale mele. Nu ştiu cât costă o rachetă, 30-40-50 de euro, nepotul meu ştie, el se ocupă', a spus Năstase. Fostul număr 1 ATP a schimbat, vineri, câteva mingi cu Simona Halep, Gheorghe Popescu şi Victor Hănescu îmbrăcat în uniforma de general de culoare albă.

'Am jucat tenis în toate costumaţiile, azi am făcut-o un costum de general. În militar nu am mai jucat, e prima oară. Mi-am făcut uniforma asta albă fiindcă m-am dus la nunta Simonei. Şi având loc la Marea Neagră şi fiind acum două săptămâni şi Ziua Marinei am hotărât să îmi fac uniformă albă', a afirmat Năstase, prezent, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis, conform Agerpres.

Amintim faptul că Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit miercuri, 15 septembrie, într-un cadru privat în staţiunea Mamaia.

Cei doi miri au spus 'Da' într-un loc inedit, într-un spaţiu special amenajat pe plajă, în imediata apropiere a clubului unde are loc petrecerea. Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.

Sute de invitați la nuntă, printre care Hagi, Răducioiu, Năstase, Gheorghe Popescu



În vârstă de 29 de ani, cea mai bine clasată jucătoare de tenis a României în ierarhia mondială a avut alături câteva sute de invitaţi, printre aceştia numărându-se fostul tenisman Ilie Năstase, foştii fotbalişti Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu şi Florin Răducioiu.



Simona Halep şi Apostol Gabriel Iuruc, cunoscut sub numele de Toni Iuruc, formează un cuplu din anul 2019, cei doi apărând în public pentru prima oară la turneul de Grand Slam de la Wimbledon din acel an, când Simona a cucerit trofeul.

Simona Halep a publicat în urmă cu puțin timp primele fotografii oficiale de la eveniment, în care apare alături de soțul ei, de părinți, socrii și prieteni.

De ce a făcut Halep nunta miercuri

Simona Halep și Toni Iuruc sunt din familii de machedoni. Cei doi au încercat mereu să ducă obiceiurile mai departe. Tradiția la machedoni spune că nunta trebuie să înceapă miercurea și să se termine abia luni, iar fiecare zi de petrecere are un ritual diferite.

Ce meniu au avut Simona Halep și Toni Iuruc

Potrivit fanatik.ro, "Corner tradiţional românesc" a fost primul fel din meniul evenimentului, iar invitaţii și-au putut alege dintr-o listă cuprinzătoare de preparate, de pe care nu lipseşte şi un fel de mâncare machedonesc.

Pe lista de aperitive, invitaţii au parte de câteva preparate de lux, printre care se numără “scoici Saint Jaques” sau “foie gras”, dar şi trei tipuri de tartar. Citește continuarea știrii aici!