Disney Plus depășește 100 milioane abonați în mai puțin de 18 luni de la lansare

Disney Plus a depășit oficial de 100 milioane abonați, la mai puțin de un an și jumătate de la lansarea serviciului de streaming.

Conform The Verge, executivii companiei au anunțat reușita în cadrul unei întâlniri cu deținătorii de acțiuni. Cu ajutorul unor calcule simple, Disney Plus a crescut cu 6 milioane de abonați în aproximativ două luni. WandaVision și Raya and the Last Dragon sunt titluri care au fost la mare căutare de la 2 ianuarie, când compania a anunțat că are 94 milioane abonați.

„Succesul enorm al Disney Plus ne-a inspirat să fim și mai ambițioși și să ne creștem semnificativ investițiile în dezvoltarea conținutului de calitate”, a transmis CEO-ul Bob Chapek, într-un comunicat. „De fapt, ne-am setat un obiectiv de peste 100 titluri noi anuale, incluzând Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars sau National Geographic”. Serviciul Disney Plus nu este încă disponibil în România.