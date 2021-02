Cum vezi dacă cineva are acces la contul tău de Facebook. Cel mai simplu mod

În cazul în care vrei să afli dacă cineva are acces la contul de Facebook, intră în aplicaţia de Facebook de pe telefon şi accesează secţiunea Setări, apăsând pe cele trei linii orizontale, din dreapta jos, scrie cumsa.ro. Mergi până în partea de jos a meniului şi accesează Settings & Privacy sau Securitate şi Conectare.

Accesează secţiunea Settings, iar apoi Security and Login. Astfel, vei avea vedea accesările contului de Facebook. Dacă vrei să vezi istoricul accesărilor din contul de Facebook sau Messenger, apasă butonul See all.

În cazul în care ai văzut o activitate suspectă şi ştii sigur că tu nu ai accesat reţeaua de socializare din acea locaţie, atunci ar trebui să îţi schimbi parola. Activează autentificarea în doi paşi. Astfel, vei primi un SMS cu un cod de confirmare pe fiecare dispozitiv nou pe care încerci să îl autentifici. Astfel, vei putea vedea dacă cineva îţi accesează contul de Facebook sau Messenger.

