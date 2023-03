Cum a reușit o tânără să-și anuleze amenda de parcare folosind ChatGPT

Un studentă din York a folosit inteligența artificială pentru a contesta cu succes o amendă de parcare. Millie Houlton, în vârstă de 22 de ani, a reușit să scape de amenda primită de la Consiliul orașului York după ce i-a cerut lui ChatGPT să scrie contestație în locul ei, scrie Daily Mail.

Ea a spus software-ului "vă rog să mă ajutați să scriu o contestație către consiliu, mi-au dat o amendă de parcare", înainte de a o trimite autorității locale.



Millie, care frecventează Universitatea York St John, a spus că amenda i-a fost acordată incorect pentru că ea are permis de parcare pe acea stradă.

Millie a declarat: "Am spus: "Oh, nu am nevoie de această amendă, sunt studentă", dar când am încercat să articulez ceea ce voiam să spun a fost destul de dificil, așa că m-am gândit că voi vedea dacă ChatGPT poate face asta pentru pe mine. Am introdus toate detaliile mele despre unde și când s-a întâmplat, de ce amenda mi-a fost acordată incorect și am primit acest răspuns personalizat perfect formulat în doar câteva minute".

ChatGPT, folosit și pentru a crea o vânătoare de ouă de Paște





Millie a folosit software-ul și pentru activități sociale, cum ar fi o vânătoare de ouă de Paște pentru clubul ei de alergare.

"Am explicat că este o temă de Paște, am scris toate locațiile în care voiam să merg și mi-am dat ghicitori, indicii, tot", a povestit ea.



Studenta din York nu este prima persoană care folosește software-ul pentru a anula o amendă. Luna trecută, Shaun Bosley, din Brighton, a fost primit o "înștiințare finală" National Car Parks (NCP) în care scria că are de plătit de 100 de lire sterline. Primise amenda atunci când a lăsat un prieten pe aeroportul Gatwick. Pentru a contesta "înștiințarea finală" a folosit argumentul ChatGPT, conform căruia amenda provoacă "stres și dificultăți excesive"



De asemenea, a pus la îndoială de ce NCP nu a furnizat „informații cu privire la circumstanțe” cu privire la motivul pentru care Shaun Bosley nu a primit o primă notificare despre amendă. Bosley a spus că NCP a răspuns "a doua zi" și a redus amenda la 15 lire sterline.

ChatGPT, folosit tot mai des





ChatGPT a fost folosit de oameni pentru tot felul de lucruri, inclusiv de bărbații care caută întâlniri pe aplicația de întâlniri Tinder.

Pe rețelele de socializare, o persoană a spus: "Am trimis acestei fete pe Tinder un răspuns ChatGPT și am știut sigur nu va eșua. Mi-a dat numărul ei în mai puțin de o oră".



Un altul a spus: "Ar fi trebuit să folosesc ChatGPT pentru a vorbi cu femei de pe Tinder cu mult timp în urmă".

