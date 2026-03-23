Corneliu Ștefan, despre amendamentele susținute de parlamentarii dâmbovițeni la bugetul de stat

"Astfel, datorită amendamentelor pe care le-au depus, am obținut finanțare pentru modernizarea sistemului medical dâmbovițean:

-Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – 3.000.000 lei – pentru aparatură medicală (Trusă de endurologie 4K - Platformă Electrochirurgicală cu sigilare vasculară - Sistem videobronhoscopie - Ecocardiograf). Diferența necesară pentru achiziționare va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița;

-Spitalul Orășenesc Pucioasa – 750.000 lei – pentru îmbunătățirea condițiilor din unitatea medicală, astfel încât pacienții din zonă să aibă acces la servicii medicale de calitate.

Dâmbovița are nevoie de oameni care acționează, nu de spectatori, iar parlamentarii #PSD de #Dâmbovița au demonstrat, și de această dată, că își asumă acest rol.

Am spus și o repet: nici sănătatea, nici educația și nici dezvoltarea comunităților din județul nostru nu se negociază în funcție de culoarea politică.

Așadar, apreciez și inițiativele celorlalți parlamentari de Dâmbovița care au depus amendamente pentru a sprijini comunitățile din județ. Modul și criteriile după care au decis să ofere această susținere țin de decizia fiecăruia.

Totodată, îi voi lăsa pe dâmbovițeni să observe și să tragă singuri concluziile: cine sunt parlamentarii care s-au implicat și cine sunt cei care nu au depus niciun amendament pentru dezvoltarea județului nostru.

În același timp, Consiliul Județean Dâmbovița continuă proiectele importante pentru modernizarea sistemului de sănătate:

-Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe;

-Reabilitarea și modernizarea Serviciului Public de Ambulanță Dâmbovița;

-Creșterea eficienței energetice la Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței;

-Reabilitarea și modernizarea Serviciului de Ambulanță Moreni;

-Creșterea eficienței energetice la Secția de Boli Infecțioase Târgoviște;

-Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Secției de Tratamente Recuperatorii;

-Reducerea riscului de infecții nosocomiale prin achiziția de echipamente și materiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

-Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Târgoviște;

-Construirea Spitalului de Pediatrie din municipiul Târgoviște.

În perioada următoare, vom dezbate bugetul județului pentru anul în curs, stabilind clar direcțiile de investiții și prioritățile pentru fiecare comunitate din Dâmbovița", a susținut președintele PSD al Consiliului Județean.