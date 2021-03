CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, și-a vândut primul tweet cu 2,9 milioane de dolari. Cine este cumpărătorul

Tweet-ul este sub formă de jeton nefungibil (NFT), o formă de activ digital unic ce a explodat în popularitate până acum în 2021, relatează Agerpres.



Fiecare NFT are propria semnătură digitală dintr-un blockchain, care serveşte ca registru public, permiţând oricui să verifice autenticitatea şi proprietatea activului.



Tweet-ul "just setting up my twttr" ("tocmai îmi configurez contul de twttr") - a fost primul tweet scris de Dorsey, la 21 martie 2006. NFT-ul a fost vândut prin licitaţie pe o platforma numită Valuables, deţinută de compania americană Cent. A fost cumpărat prin intermediul criptomonedei Ethereum pentru 1630.5825601 ETH, cu o valoare de 2.915.835,47 de dolari la momentul vânzării, a confirmat Cameron Hejazi, CEO şi cofondator al Cent.

Cine l-a cumpărat





Cent a confirmat că identitatea cumpărătorului este Sina Estavi. Potrivit profilului său de Twitter, @sinaEstavi, Sina Estavi este în Malaezia şi este CEO al companiei blockchain Bridge Oracle.



Estavi a declarat pentru Reuters că este "recunoscător" atunci când i s-a cerut un comentariu despre achiziţie.



Dorsey primeşte 95% din încasările obţinute în urma vânzării, iar Cent primeşte 5%. La 21 martie 2021, s-au împlinit 15 ani de la primul mesaj postat pe platforma de socializare Twitter. La acel moment, platforma de social media număra doar 14 conturi. Iniţial, site-ul s-a numit Twttr, vocalele fiind adăugate la momentul lansării oficiale, în ziua de 15 iulie 2006.