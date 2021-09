Avarie în Bucureşti la Vodafone. Nu funcţionează serviciile de televiziune şi internet

O sesizare pe adresa redacţiei indică o avarie majoră la reţeaua de servicii fixe a Vodafone, în Bucureşti. Mai exact, este vorba despre sectoarele 1 şi 6, acolo unde serviciile de televiziune şi internet fix nu funcţionează de marţi dimineaţă.

"Am sunat dimineaţă, mi s-a spus că e o avarie şi durează cam 12 ore până se va remedia. Am înţeles! În seara aceasta am sunat iar la serviciul Clienţi şi mi s-a spus că avaria continuă şi că remedierea mai durează alte 14 ore. Înţeleg că este o avarie în sectoarele 1 şi 6", ni s-a transmis la redacţie.

Pe canalele oficiale de comunicare ale Vodafone nu există niciun mesaj cu privire la această avarie.

Mesaje şi pe pagina de Facebook a Vodafone România

Mai mulţi utilizatori au indicat pe pagina de Facebook a Vodafone România că sunt probleme la semnalul de televiziune, dar răspunsul din partea companiei este standard.

"CATV picat in Bucuresti, sector 6! Asteptam detalii, Vodafone Romania", a scris un utilizator. "Verificați semnalul pt că nu prea merge ....eu pers sm probleme si cu internetul si cu vb....", "In București nu am semnal ce se întâmplă?", "Ne dati si semnal?", sunt alte mesaje similare.

"Pentru a-ti putea oferi asistenţă, te rog sa ne contactezi şi sa ne oferi detaliile solicitării tale împreună cu numărul tău de telefon şi/sau codul de client. Ne poti scrie aici: m.me/vodafone.ro.

Dorim să verificăm împreună cu tine care este situaţia din zona descrisă", li se răspunde celor care sesizează problema.

O problemă similară a avut loc şi la finalul lunii august, când reţeaua de televiziune a Vodafone a picat în toată Capitala.